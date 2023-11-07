Московский инвестор запустит в Барнауле гречневый завод

Московская компания «Вега-Инжиниринг» готовит к запуску гречневый завод, который будет располагаться на площадке барнаульского элеватора. По словам начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, производство будет запущено уже в текущем году. "Это небо и земля, что было раньше, и что есть сейчас", - рассказал он.

В настоящий момент на крупозаводе проходят пуско-наладочные работы. Производство будет рассчитано на переработку 150 тонн гречихи в сутки. Часть сырья на самом элеваторе уже имеется.

Как рассказал Александр Большаков, объект отремонтирован и готов принимать зерно.

"Элеватор полностью реконструирован и готов к приемке, хранению и отгрузке любого зерна. Имеются три силосных корпуса, которые отремонтированы. Газифицирована котельная, которая позволяет сушить сырье без использования мазута, тем самым не загрязняя окружающую среду. Думаю, что цех по переработке гречихи будет запущен уже в этом году", - пояснил начальник Алтайпищепрома.

Элеватор. Вид на Барнаул. altapress.ru

В 2021 году, когда проект по переработке гречихи только анонсировался, его стоимость составляла 120−130 млн рублей. Произошла ли сейчас переоценка необходимых инвестиций, не известно.

Кто владеет объектом

7 апреля 2020 года элеватор у Алтайского края (он являлся краевой собственностью) выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За него было предложено 122,7 млн рублей. Такими образом, объект был продан по своей начальной цене.

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.

"У новых собственников были договоры с государственными заказчиками на хранение зерна. Часть сырья они так и хранят, часть используют для себя. Первые пробные партии по переработке уже есть. В дальнейшем, полагаю, большая часть мощностей элеватора будет использована для хранения гречихи", - пояснил Александр Большаков.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Согласно данным портала Rusprofile, в 2022 году компания "Вега-Инжиниринг" сработала с убытком в размере 3,2 млн рублей.