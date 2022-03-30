Московский инвестор запустит в Барнауле цех по производству дорожающей гречки

Проект по переработке гречихи был анонсирован еще в 2020 году, когда компания «Вега-Инжиниринг» только выкупила актив в Барнауле. Однако реализовать его в кратчайшие сроки не удалось.
Сейчас, по словам Александра Большакова, высока вероятность, что осенью, с появлением зерна нового урожая, цех будет запущен.
«Строительные работы закончены, часть оборудование уже находится на площадке», — сообщил начальник Алтайпищепрома.
Осенью прошлого года он уточнял, что стоимость всего проекта может составить 120−130 млн рублей. Произошла ли сейчас переоценка необходимых инвестиций, не известно.
Кто владеет объектом
7 апреля 2020 года элеватор у Алтайского края (он являлся краевой собственностью) выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За него было предложено 122,7 млн рублей. Такими образом, объект был продан по своей начальной цене.
О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.