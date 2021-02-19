Московский собственник барнаульского элеватора займется прибыльным бизнесом

О проекте нового собственника в ходе пресс-конференции 19 февраля сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.
По его словам, «Вега-Инжиниринг» провела существенную работу — перезапустила объекты тепло- водоснабжения и водоотведения, отремонтировала кровли зданий, и пункт приема зерна, обновилась часть производственного оборудования, которое пришло в негодность.
Таким образом, барнаульский элеватор оказался полностью готов к приемке зерна.
Что касается переработки, то планы такие у собственника есть, утверждает Большаков. Речь идет о создании на базе элеватора цеха по выпуску гречки — наиболее востребованной в настоящей момент крупы.
Объем инвестиций и параметры нового предприятия руководитель Алтайпищепрома пока не называет. По его заверениям, производство может возобновиться уже к концу 2021 года.
Что известно о собственнике
7 апреля объект у Алтайского края выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За элеватор в Барнауле она предложила 122,7 млн рублей. Такими образом, он был продан по своей начальной цене.
О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.