Московский собственник барнаульского элеватора займется прибыльным бизнесом

Московская фирма «Вега-Инжиниринг», выкупившая в марте 2020 года барнаульский элеватор, намерена восстановить переработку. Крупяной цех здесь был, но производство свернули, когда с элеватора ушел прежний арендатор — агропромышленная компания «Мельник».

О проекте нового собственника в ходе пресс-конференции 19 февраля сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков.

По его словам, «Вега-Инжиниринг» провела существенную работу — перезапустила объекты тепло- водоснабжения и водоотведения, отремонтировала кровли зданий, и пункт приема зерна, обновилась часть производственного оборудования, которое пришло в негодность.

Таким образом, барнаульский элеватор оказался полностью готов к приемке зерна.

Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года Олег Богданов

Что касается переработки, то планы такие у собственника есть, утверждает Большаков. Речь идет о создании на базе элеватора цеха по выпуску гречки — наиболее востребованной в настоящей момент крупы.

Объем инвестиций и параметры нового предприятия руководитель Алтайпищепрома пока не называет. По его заверениям, производство может возобновиться уже к концу 2021 года.

Что известно о собственнике

7 апреля объект у Алтайского края выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За элеватор в Барнауле она предложила 122,7 млн рублей. Такими образом, он был продан по своей начальной цене.

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.