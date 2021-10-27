Московский собственник не запустил элеватор в Барнауле, но решил замахнуться на другой проект

Барнаульский элеватор, который в 2020 году выкупила компания «Вега-Инжиниринг» из Москвы, так и не начал работать с нынешнего сезона. Запуск объекта ранее анонсировали краевые власти. Сейчас сроки опять сдвигаются.

Как сообщил начальник управления Алтайского рая по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, на объекте продолжается реконструкция.

Новые собственники подвели к элеватору газ, установили новые системы водоснабжения и отопления. Кроме того, они продолжают обследование тех помещений, которым еще предстоит ремонт.

Ожидалось, что необходимые работы завершат к осени и барнаульский элеватор начнет принимать зерно нового урожая.

Чего ждать еще

Ранее Александр Большаков очень осторожно озвучивал планы инвестора по созданию на базе элеватора цеха на выпуску гречки — наиболее востребованной в настоящей момент крупы.

Барнаульский элеватор. vk.com/dering07

Сейчас начальник Алтайпищепрома уверенно заявляет: производству быть. По его словам, проводится экспертиза проекта будущего цеха, инвестор уже закупил под него оборудование.

Объемы инвестиций в этот проект могут составить 120−130 млн рублей. Запустить его планируется в первом квартале 2022 года.

Что известно о собственнике

7 апреля 2020 года элеватор у Алтайского края (он являлся краевой собственностью) выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За него было предложено 122,7 млн рублей. Такими образом, объект был продан по своей начальной цене.

Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года Олег Богданов

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.