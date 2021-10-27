27 октября 2°C
﻿
Экономика

Московский собственник не запустил элеватор в Барнауле, но решил замахнуться на другой проект

Барнаульский элеватор, который в 2020 году выкупила компания «Вега-Инжиниринг» из Москвы, так и не начал работать с нынешнего сезона. Запуск объекта ранее анонсировали краевые власти. Сейчас сроки опять сдвигаются.

Барнаульский элеватор.
Барнаульский элеватор.
vk.com/dering07

Как сообщил начальник управления Алтайского рая по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков, на объекте продолжается реконструкция.

Новые собственники подвели к элеватору газ, установили новые системы водоснабжения и отопления. Кроме того, они продолжают обследование тех помещений, которым еще предстоит ремонт.

Ожидалось, что необходимые работы завершат к осени и барнаульский элеватор начнет принимать зерно нового урожая.

Чего ждать еще

Ранее Александр Большаков очень осторожно озвучивал планы инвестора по созданию на базе элеватора цеха на выпуску гречки — наиболее востребованной в настоящей момент крупы.

Барнаульский элеватор.
Барнаульский элеватор.
vk.com/dering07

Сейчас начальник Алтайпищепрома уверенно заявляет: производству быть. По его словам, проводится экспертиза проекта будущего цеха, инвестор уже закупил под него оборудование.

Объемы инвестиций в этот проект могут составить 120−130 млн рублей. Запустить его планируется в первом квартале 2022 года.

Что известно о собственнике

7 апреля 2020 года элеватор у Алтайского края (он являлся краевой собственностью) выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За него было предложено 122,7 млн рублей. Такими образом, объект был продан по своей начальной цене.

Открытие &quot;барнаульского элеватора&quot;. 19 августа 2016 года
Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года
Олег Богданов

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость