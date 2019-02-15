Московский суд арестовал руководителей старейшего инвестфонда по подозрению в краже 2,5 млрд

В Москве арестовали гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и партнера по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля. Оба проходят по делу основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, сообщает РИА Новости.

Помимо Калви, Владимирова, Дельпаля силовики задержали еще троих человек — директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна и председателя совета директоров Вятка-банка Алексея Кордичева.

Их обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.

Речь идет о кредите, выданном в 2015 году банком «Восточный» «Первому коллекторскому агентству», и подписанном гендиректором бюро в 2017-м отступном.

Baring Vostok занимается инвестициями в России с 1994 года. Капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, а вложения в российскую экономику составили 2,8 миллиарда долларов.

Фонды Baring Vostok также являются акционерами интернет-магазина Ozon, девелоперской компании «Эталон», продуктового ретейлера «Вкусвилл», оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании «ЭР-Телеком».

Также Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.