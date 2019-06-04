Московский собственник заставил «Алтайский шинный комбинат» выплатить ему 168 млн рублей

Арбитраж Алтайского края удовлетворил требования московской компании «Инвестком» к производственному объединению «Алтайский шинный комбинат» (ООО) выплатить ей 168 млн рублей в качестве дивидендов. Компания является собственником комбината, по каким-то причинам не перечислявшего ей деньги, несмотря на требования владельца. При этом на суд с собственником представитель комбината ни разу не явился, хотя заседания неоднократно откладывались.

В Москву , «Инвесткому»

29 июня 2017 года компания «Инвестком» приняла решение, согласно которому акционерное общество ПО «Алтайский шинный комбинат» должно выплатить своему единственному акционеру («Инвесткому») 33,5 млн рублей в качестве дивидендов за 2016 год.

На следующий день, 30 июня, акционер принял еще одно решение — о выплате ему еще 16,4 млн рублей. А 3 июля — уже о 116 млн рублей. ОБщая сумма дивидендов, которые надо было перечислить в Москву «Инвесткому» в течение 25 дней с момента принятия решения, составляли 168 млн рублей.

Деньги комбинат (акционерное общество) не выплатил. В марте 2018 году акционер «Инвестком» направил в его адрес заявление о выплате дивидендов. Комбинат к распоряжению собственника не прислушался.

13 исков на 1,5 млрд

В дальнейшем акционер подал иск в суд, но уже на «ОООшку» — ООО ПО «Алтайский шинный комбинат». Связано это с тем, что акционерное общество ПО «Алтайский шинный комбинат» в 2017 году реорганизовалось, а его правопреемником стало ООО с таким же названием.

В ходе разбирательства по иску «Инвесткома» выяснилось, что ПО «Алтайский шинный комбинат» (ООО) имеет неисполненные обязательства перед другими фирмами почти на 1,5 млрд рублей. В деле приводятся номера 13 арбитражных дел.

К примеру, фирме «Рента-Профи», которая арендует часть помещений на пр. Космонавтов, 12/10 (в материалах суда неясно, у кого она их арендует), ПО «Алтайский шинный комбинат» (ООО) должно по договору субаренды 176 млн рублей.

Процесс проигнорировали

Судья Светлана Янушкевич попыталась пригласить всех этих кредиторов вроде «Рента-Профи» на суд. Но они так и не явились. Ни разу не явился и представитель комбината — он даже не представил отзыва на иск.

В итоге судья не нашла каких-либо обстоятельств, которые препятствовали бы выплате дивидендов. ПО «Алтайский шинный комбинат» должен выплатить своему собственнику 168 млн рублей.

Что известно о компании «Инвестком»

Зарегистрирована в Москве в 2017 году. Уставный капитал 800 млн рублей. Управляющий директор Сергей Чуканов. Доли компании принадлежат Сергею Чуканову (18%), Татьяне Пискаревой (24%), Дмитрию Зайцеву (18%), Игорю Лысенко (18%), Ольге Махановой (18%) и ООО «Партем» (4%).

Большинство учредителей не занимаются каким-либо другим бизнесом. Игорю Лысенко принадлежит частное охранное предприятие, Сергею Чуканову — компания «Инвест-капитал».