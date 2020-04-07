Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 апреля 10°C

Московский зерновой оптовик выкупил у Алтайского края барнаульский элеватор

7 апреля подвели итоги торгов по продаже имущества барнаульского элеватора. Теперь у объекта, которому почти 100 лет, появился новый собственник.

Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года
Открытие "барнаульского элеватора". 19 августа 2016 года
Олег Богданов

Официально победителем торгов признано фирма «Вега-Инжиниринг». За объект в Барнауле она предложила 122,7 млн рублей. Такими образом, элеватор был продан по своей начальной цене.

За эти деньги победитель выкупил ж/д-пути, земельные участки и имущественный комплекс, в который вошли более 25 зданий: мельницы, силосные корпусы, склады, различные цеха, трансформаторные подстанции, подсобные сооружения, лаборатории, кузни, стройцеха.

Вторым заявленным участников была барнаульская компания «Ни-Строй», основным видом деятельности которой является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Что известно о победителе

ООО «Вега-Инжиниринг» зарегистрировано в Москве с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Фирмы специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Учредителем является некто Арби Межидов. Другого бизнеса за ним не числится, связь с Алтайским краем не прослеживается.

Открытие &quot;барнаульского элеватора&quot;. 19 августа 2016 года
Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года
Олег Богданов

Напомним, долгое время барнаульский элеватор находился в собственности Алтайского края. До 2016 года постоянным арендатором имущества выступала агропромышленная компания «Мельник». Затем арендаторы у элеватора менялись.

Справка

В годы первой пятилетки (1928−1932) на Алтае было построено 14 объектов по зернопереработке, в том числе и барнаульский элеватор, а в Алейске и Рубцовске — крупные мельничные комплексы. Предприятия, заложенные в те годы, существуют и по сей день — это «Алейскзернопродукт» и «Мельник».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость