Московский зерновой оптовик выкупил у Алтайского края барнаульский элеватор

7 апреля подвели итоги торгов по продаже имущества барнаульского элеватора. Теперь у объекта, которому почти 100 лет, появился новый собственник.

Официально победителем торгов признано фирма «Вега-Инжиниринг». За объект в Барнауле она предложила 122,7 млн рублей. Такими образом, элеватор был продан по своей начальной цене.

За эти деньги победитель выкупил ж/д-пути, земельные участки и имущественный комплекс, в который вошли более 25 зданий: мельницы, силосные корпусы, склады, различные цеха, трансформаторные подстанции, подсобные сооружения, лаборатории, кузни, стройцеха.

Вторым заявленным участников была барнаульская компания «Ни-Строй», основным видом деятельности которой является подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Что известно о победителе

ООО «Вега-Инжиниринг» зарегистрировано в Москве с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Фирмы специализируется на оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

Учредителем является некто Арби Межидов. Другого бизнеса за ним не числится, связь с Алтайским краем не прослеживается.

Открытие «барнаульского элеватора». 19 августа 2016 года Олег Богданов

Напомним, долгое время барнаульский элеватор находился в собственности Алтайского края. До 2016 года постоянным арендатором имущества выступала агропромышленная компания «Мельник». Затем арендаторы у элеватора менялись.

Справка

В годы первой пятилетки (1928−1932) на Алтае было построено 14 объектов по зернопереработке, в том числе и барнаульский элеватор, а в Алейске и Рубцовске — крупные мельничные комплексы. Предприятия, заложенные в те годы, существуют и по сей день — это «Алейскзернопродукт» и «Мельник».