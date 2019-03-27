Москва не дала обещанные деньги на утилизацию опасных пестицидов в Алтайском крае

В Алтайском крае не удается обезвредить и утилизировать 4,4 тыс. тонн устаревших пестицидов. На это нужно 1,5 млрд рублей, но федеральные власти пока так и не выделили эти деньги. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края во время выступления в АКЗС 26 марта.

Что это за пестициды и откуда они

В Алтайском крае сложилась непростая обстановка, связанная с утилизацией пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов, сказал Попрядухин. Причины — «специфика сельскохозяйственного региона и издержки системы планирования прошлых лет».

Итог: в регионе скопились 4,4 тыс. тонн устаревших пестицидов. Они собраны и подготовлены к завершающему этапу обезвреживания. За счет краевого бюджета их охраняет компания «АлтайАгроХимСоюзплюс».

Ранее Владимир Попрядухин рассказывал, если эти вещества не утилизировать, это может губительно сказаться на экосистемах и территориях, где живут люди. В основном проблема актуальна для Бийска и Ярового.

В Барнауле нашли свалку бочек с неизвестным содержимым. «Народные новости» altapress.ru.

Почему пестициды не удается утилизировать

Ликвидировать опасность должны по федеральной программе «Национальная система химической и биологической безопасности РФ» 2015−2020 годы. В Бийске уже определили площадку, где можно разместить установку по обезвреживанию пестицидов. Госзаказ на эти работы отрасли федеральному «ГосНИИОХТ».

В 2016 году «ГосНИИОХТ» подсчитал, что на выполнение заказа потребуется 1,450 млрд. рублей. До сих пор должного финансирование нет, следует из доклада Попрядухина. В начале 2018 года предполагалось, что деньги придут в 2019 году.

В сентябре 2018 года Минпромторг России сообщил краевым властям, что выделение дополнительных средств из федерального бюджета не поддержала межведомственная комиссия по повышению эффективности расходов инвестиционного характера, сообщил Владимир Попрядухин.

Барнаульский полигон бытовых отходов. Анна Зайкова

В ведомстве посоветовали руководству Алтайского края заявиться в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Краевой минприроды подготовил соответствующую заявку. Если ее одобрят, избавиться от пестицидов региону поможет федеральный проект «Чистая страна».

Что еще делают краевые власти

Пока денег на утилизацию отходов нет, в регионе централизуют их склады. Так, в 2019 году переместят 118 тон пестицидов из склада в селе Елбанка Усть-Пристанского района и еще 55 тонн пестицидов из села Хабары. Их примут в поселке Новый под Бийском. Таким образом, к концу 2019 года число складов сократится с 9 до 7, доложил министр.