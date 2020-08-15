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Экономика

Москва «отстегнула» Алтайскому краю больше дорожных денег, чем другим регионам

Регионы получат более 6 млрд рублей на ускоренную модернизацию и реконструкцию дорожной сети, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин 10 августа. Из документа, опубликованного на сайте правительства, следует: Алтайский край, согласно этому распоряжению, получит намного больше других регионов.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Согласно распоряжению правительства РФ от 10 августа 2020 года № 2060-р, до конца 2020 года в стране отремонтируют около 300 км автотрасс регионального, межмуниципального и местного значения, а также восемь аварийных мостов.

Алтайскому краю выделен 1,024 млн рублей, что намного больше, чем другим регионам. В частности, Красноярском краю выделено 500 млн рублей.

И на эти деньги в Алтайском крае должно быть приведено в нормативное состояние 66,8 километров дорог регионального и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Деньги поступят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственной программы «Развитие транспортной системы» в 2020 году.

Решение о выделении финансирования на ускорение дорожных работ принято по поручению Президента России Владимира Путина. В дальнейшем Росавтодору предстоит подписать с регионами необходимые соглашения. Доклад об исполнении поручения представят в Правительство до 1 февраля 2021 года.

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