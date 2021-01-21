Москва предлагает алтайским аграриям брать еще больше кредитов

Банки в Алтайском крае сразу после новогодних праздников начали принимать заявки на выдачу кредитов сельхозпроизводителям в 2021 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев на оперативном совещании правительства региона.

«Речь идет как о льготных инвестиционных кредитах, так и о краткосрочных. В этом году Алтайскому краю федеральный центр увеличил лимиты по льготному краткосрочному кредитованию на 22%, доведя их до 415 млн рублей», — пояснил министр.

Напомним, что льготное кредитование агропромышленного комплекса предполагает предоставление сельхозтоваропроизводителям и предприятиям отрасли кредитов со ставкой не более 5% годовых.

В прошлом году алтайские аграрии привлекли рекордную сумму — 25,9 млрд. рублей льготных «коротких» и «длинных» кредитов.

Примечательно, что деньги были возвращены в срок. Так, в конце 2020 года руководство алтайского филиала Россельхозбанка отмечало, что к ним впервые за много лет не поступило ни одного обращение с просьбой о пролонгации ранее выданных кредитов.