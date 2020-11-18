Мост через реку Власиха в Барнауле обретает вторую жизнь благодаря нацпроекту

Реконструкция моста по улице Мамонтова через реку Власиха продолжается в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД

Напомним, что подготовительные работы на объекте стартовали в сентябре этого года. Полностью завершить масштабный ремонт моста планируется к 1 сентября 2021 года.

Реконструкцию выполняет подрядчик в лице ООО «ВИАРУМ». Стоимость работ, согласно муниципальному контракту, превышает 53 млн рублей.

Говоря о поставленных задачах, прораб фирмы-подрядчика Вадим Фомин, рассказал:

— Сделана объездная дорога, обустроено освещение, демонтирован существующий мост и подготовлены площадки под будущие опоры нового моста. Согласно проектно-сметной документации длина нового моста составит 47 метров, ширина — 9 метров, включая проезжую часть и тротуары.

По словам специалиста, весь участок благоустройства составит около 120 метров.

— В настоящий момент мы готовимся к погружению свай под будущие четыре опоры моста (каждая опора по 16 свай по 16−17 метров), - добавил Вадим Фомин.

До конца 2020 года компания планирует завершить обустройство опор моста, а в начале следующего года подрядчик приступит к монтажу пролетных строений. На весенне-летний период запланированы благоустроительные работы.

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

Сдача моста состоится в августе следующего года. На данный момент все работы ведутся в соответствии с графиком.

Мы уже работали в зимний период времени, сложностей не возникнет. Новый мост полностью справится с той нагрузкой, которая на него возложена — связь города с прилегающими территориями и поселками, — резюмировал представитель ООО «ВИАРУМ».

Как ранее сообщал altapress.ru, ввиду реконструкции моста через реку Власиха с 26 октября текущего года проезд по объекту закрыт. Движение здесь возобновят 30 августа 2021 году.

В настоящее время движение автомобилей организовано по объездному пути. Участников дорожного движения убедительно просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и заранее выбирать маршруты объезда.

В Барнауле продолжается реконструкция моста в селе Власиха в рамках нацпроекта БКАД Источник: barnaul.org/news/category/?rubric=dorozhnoe-khozyaystvo

Напомним, что еще одним важным объектом в Барнауле, строительство которого по национальному проекту БКАД началось в текущем году, а завершится в следующем, является транспортная магистраль по проезду Северному Власихинскому.

Муниципальный контракт с компанией-подрядчиком в лице ООО «Алтайдорстрой» был заключен 5 октября текущего года. Общая стоимость работ составляет почти четверть миллиарда- 249,5 млн рублей.

В 2020—2021 годы будут выполнены работы по строительству первого этапа проезда Северного Власихинского, от улицы Попова до проспекта Энергетиков.