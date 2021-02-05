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Мост в Барнауле будут реконструировать по нацпроекту и днем, и ночью

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку по улице Челюскинцев стартовали в краевой столице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

Окончание работ запланировано на ноябрь 2021 года, однако сроки могут быть серьезно сокращены. Ввиду проведения работ движение автотранспорта по всей ширине проезжей части улицы Челюскинцев в районе дома № 2а закрыто с 1 февраля.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антона Шеломенцева, сейчас подрядная организация формирует график производства работ.

Антон Шеломенцев.
Антон Шеломенцев.
Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

«Мы понимаем, что будут определенные неудобства, так как улица Челюскинцев имеет транзитный пропуск транспорта. Поэтому график будет сформирован таким образом, чтобы подрядчик мог работать и в дневное, и в ночное время. Я думаю, что те сроки, которые обозначены контрактом, можно будет сократить», — отметил руководитель профильного комитета.

Что касается текущей ситуации на реконструируемом объекте, то сейчас специалисты ООО «Барнаульское ДСУ № 4» приступили к разборке покрытия проезжей части и ограждений.

После реконструкции конфигурация моста изменится. Из четырехпролетного строения объект станет трехпролетным. Таки образом, увеличится длина балок.

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

«На мосту останется две полосы с расширением до девяти метров. Будут добавлены полосы безопасности и широкие тротуары с каждой стороны по 2,25 метра, смонтировано наружное освещение и инженерные коммуникации», — добавил Антон Шеломенцев.

Важно отметить, что до 15 февраля рядом с мостом планируется устроить временный пешеходный мост. До этого момента существующая переправа будет открыта для пешеходов.

В целом в рамках контракта планируется заменить инженерные сети, демонтировать старый мост и построить новый, включая возведение опор, балок, дорожной одежды и тротуаров, а также освещения.

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

Общая стоимость работ по реконструкции моста составит 87,8 млн рублей.

В связи с работами изменена схема движения автобусов № 65 — они будут проходить через улицу Гоголя на улицу Ползунова.

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку.
Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

Справка

Мост через р. Барнаулку по улице Челюскинцев был построен в 1970 году, с того времени проводился лишь ремонт перильных ограждений. В 2014 году по запросу администрации города было проведено обследование объекта, по итогам которого он признан аварийным.

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