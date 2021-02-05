Мост в Барнауле будут реконструировать по нацпроекту и днем, и ночью

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку по улице Челюскинцев стартовали в краевой столице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Окончание работ запланировано на ноябрь 2021 года, однако сроки могут быть серьезно сокращены. Ввиду проведения работ движение автотранспорта по всей ширине проезжей части улицы Челюскинцев в районе дома № 2а закрыто с 1 февраля.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Антона Шеломенцева, сейчас подрядная организация формирует график производства работ.

Антон Шеломенцев. Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

«Мы понимаем, что будут определенные неудобства, так как улица Челюскинцев имеет транзитный пропуск транспорта. Поэтому график будет сформирован таким образом, чтобы подрядчик мог работать и в дневное, и в ночное время. Я думаю, что те сроки, которые обозначены контрактом, можно будет сократить», — отметил руководитель профильного комитета.

Что касается текущей ситуации на реконструируемом объекте, то сейчас специалисты ООО «Барнаульское ДСУ № 4» приступили к разборке покрытия проезжей части и ограждений.

После реконструкции конфигурация моста изменится. Из четырехпролетного строения объект станет трехпролетным. Таки образом, увеличится длина балок.

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку. Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

«На мосту останется две полосы с расширением до девяти метров. Будут добавлены полосы безопасности и широкие тротуары с каждой стороны по 2,25 метра, смонтировано наружное освещение и инженерные коммуникации», — добавил Антон Шеломенцев.

Важно отметить, что до 15 февраля рядом с мостом планируется устроить временный пешеходный мост. До этого момента существующая переправа будет открыта для пешеходов.

В целом в рамках контракта планируется заменить инженерные сети, демонтировать старый мост и построить новый, включая возведение опор, балок, дорожной одежды и тротуаров, а также освещения.

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку. Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

Общая стоимость работ по реконструкции моста составит 87,8 млн рублей.

В связи с работами изменена схема движения автобусов № 65 — они будут проходить через улицу Гоголя на улицу Ползунова.

Работы по реконструкции моста через реку Барнаулку. Источник: пресс-служба администрации города Барнаула.

Справка

Мост через р. Барнаулку по улице Челюскинцев был построен в 1970 году, с того времени проводился лишь ремонт перильных ограждений. В 2014 году по запросу администрации города было проведено обследование объекта, по итогам которого он признан аварийным.