«Мой бизнес» на онлайн-форуме АТP: все для старта и роста предпринимателей в современных реалиях

С 12 по 13 сентября 2020 года на территории Алтайского края в режиме онлайн состоится форум Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» — это акселерационная платформа для молодых кадров региона по созданию и развитию технологий поддержки малых территорий. АТР — 2020 пройдет в Алтайском крае 12-й раз, за это время в форуме приняли участие граждане 43 стран мира.

Форум направлен на создание комфортной коммуникационной и управленческой среды, объединяющей молодежные профессиональные и креативные сообщества, лидеров проектов, успешных представителей отраслей с целью разработки эффективных управленческих инструментов для развития Алтайского края и других регионов России. Включен во Всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и является его окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе.

Впервые в 2020 году форум пройдет в режиме онлайн.

С 12 по 13 сентября 2020 года на форуме пройдет работа по направлениям: «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество», «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство» и АТР-трудовой: Труд — Экономика — Развитие", в которые войдут 11 площадок.

В рамках онлайн форума пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Единственным направлением по предпринимательству станет площадка «Развитие молодёжного предпринимательства «Мой бизнес».

Площадка поможет наметить шаги для запуска своего дела и точки роста имеющегося бизнеса. Участники узнают, как настроить бизнес-процессы, диверсифицировать бизнес в современных реалиях, определить новый вектор продаж в условиях пандемии. Особое внимание будет уделено трендовым направлениям масштабирования бизнеса — франчайзингу и электронной коммерции, в том числе выходу на российские и международные маркетплейсы.

Участниками площадки «Развитие молодёжного предпринимательства «Мой бизнес» могут стать потенциальные и действующие предприниматели, в возрасте от 18 до 30 лет.

Чтобы попасть на АТР, необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», выбрать форум и оставить заявку.

Регистрация на форум завершится 1 сентября.