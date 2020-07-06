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Алтайское поле
Экономика

«Может, и соломы не хватит»: как на Алтае по крупицам собирают корма, чтобы зимой сохранить скот

Часть районов Алтайского края, если усугубиться засуха, могут ввести режим ЧС. Пока таких территорий девять. В них возникли серьезные проблемы со всходами сельхозкультур и сбором кормов. Есть места, где сенокосы уже превратились в выжженную пустыню. Власти края, не полагаясь на милость природы, спешно ищут выходы из сложившейся ситуации, чтобы не допустить массового вырезания скота.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

На что рассчитывают в пострадавших районах

Сельхозпредприятие «Кулундинское» в одноименном районе находится почти на самой границе с Казахстаном и к горячим ветрам со стороны соседа давно привыкло. Но то, что происходит в этом году, — выходит за грани.

Четыре месяца на полях хозяйства вообще нет дождей, температура воздуха в тени нередко превышает 38 градусов. Дышать нечем не то что растениям — людям.

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Жизнь

Директор «Кулундинского» Валерий Морозов, обычно человек общительный, говорит о сложившейся ситуации с большой неохотой. Уже сейчас понятно, что обеспечить имеющееся поголовье скота кормами собственными силами не удастся.

Многолетние травы под палящим солнцем быстро сгорели, однолетние — попросту не взошли. Денег на закупку кормов нет. Где их брать, непонятно.

Глава администрации Кулундинского района Сергей Балухин просит пока не драматизировать ситуацию. Да, с заготовкой кормов в этом году действительно туго, но надежды на спасение еще остаются, добавляет чиновник.

Чтобы хоть как-то поддержать производительность коров в нынешних непростых условиях, хозяйства вынуждены скармливать им запасы прошлого года, которые планировалось оставить на зиму. На выжженных пастбищах сильно не разгуляешься.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Сергей Балухин,
глава администрации Кулундинского района:

У нас в последние дни пасмурно и прохладно стало. Может, и дождик соберется. Если природа смилуется и будут осадки, трава еще может приподняться.

Парадоксальная ситуация в этом году складывается в Курьинском районе. Небольшую часть его территории, примыкающей к предгорью, небесная канцелярия помиловала и дала влаги. На остальное смотреть больно.

Глава местной администрации Алексей Купин сравнивает нынешний год с тяжелым 1997-м. Тогда урожайность зерновых на полях Курьинского района была около 2 ц/га. Чтобы прокормить скот, хозяйства собирали каждую соломинку.

«В этом году, может, и соломы не хватит», — переживает глава.

Прицеп, сено.
Прицеп, сено.
СС0

На сегодняшний день в муниципалитете осталось два крупных животноводческих предприятия, одно из них носит звучное имя президента России.

«Колхоз имени Путина», занимающийся мясным скотоводством, выстоять в битве за корма должен, полагают в администрации. Его уделы находятся как раз в той части района, где ситуация более или менее нормальная.

А вот, что будет с держателями личных подсобных хозяйств, которых в Курьинском районе достаточно много, большой вопрос. Цена на сено на фоне нынешних проблем уверенно ползет вверх и уже приблизилась к 1 тыс. рублей за тюк. На зимовку каждой корове их нужно около 10.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Кому повезло больше

В конце июня региональный минсельхоз сообщал: от засухи пострадали около 7 тыс. гектаров однолетних трав. Порядка 200 тыс. гектаров многолетних трав имеют низкую продуктивность.

Всего в расчете на условную голову в регионе на тот период было заготовлено 3 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов. Для того чтобы обеспечить нормальную зимовку, в Алтайском крае необходимо иметь запас кормов из расчета 24,1 центнера.

Кормозаготовительные работы в регионе продолжаются повсеместно, правда, с переменным успехом. Сложнее, конечно, тем территориям, где введен режим повышенной готовности.

«Дорожное радио» начало вещание в Славгороде
«Дорожное радио» начало вещание в Славгороде
Фото: myaltai.com

Изначально их было четыре — Кулундинский, Угловский, Хабарский и Немецкий национальный районы. Потом добавилось еще пять — Бурлинский, Ключевский, Табунский, Курьинский районы и муниципальное образование Славгород.

Есть и территории-счастливчики. Например, более чем на 20% план кормозаготовки выполнен в Алейском, Заринском, Романовском, Рубцовском, Смоленском и Тогульском районах.

Стоит ли ждать поддержки

Что делать с теми, кому повезло меньше, сейчас решают в краевом правительстве. Как стало известно altapress.ru, в конце июня в степной зоне побывал аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов, чтобы на месте разобраться в проблеме.

Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

В Кулундинском районе, как вариант выхода из сложившейся ситуации, рассматривают возможность заготовки кормов в близлежащих муниципалитетах, не столько пострадавших от засухи. По словам Сергея Балухина, список территорий для кормозаготовки составляется.

Если все получится, хозяйства района будут готовить запас на зиму для своего скота и держателей ЛПХ, о которых тоже надо кому-то позаботиться. При этом местные власти понимают: затраты у предприятий за счет транспортировки кормов и техники вырастут и без помощи им не обойтись.

В минсельхозе на этот счет отвечают, что возможность оказания дополнительной поддержки хозяйствам, занимающимся развитием животноводства, по линии стимулирующей субсидии рассматривается. Но конкретики пока нет, огласить ее в ведомстве обещают, как только будет утвержден механизм.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Что будет с режимом ЧС

О введении в районах края режима ЧС речи пока не идет, но местные власти не исключают, что пойти на такой шаг все-таки придется.

Повышенная готовность, которая сейчас действует в девяти муниципалитетах, это по-сути промежуточный этап. Он позволяет, не предпринимая поспешных действий, ждать изменения ситуации с погодой и параллельно собирать данные о уже имеющихся потерях.

Если засуха начнет отступать — повышенную готовность снимут, усилится — введут ЧС. Принимать решения районы будут по обстоятельствам. Некоторые из них готовы сделать это к середине июля.

Засуха.
Засуха.
CC0

Факт

Последний раз свой разящий удар по алтайскому животноводству края засуха нанесла в 2012 году. Как и сейчас, сильнее всего пострадала степная часть края, где кормовые многолетние культуры погибли практически полностью. Зимой кормов катастрофически не хватало, что отразилось на продуктивности скота и его воспроизводстве. Последствия той тяжелой ситуации аукались еще несколько лет.

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