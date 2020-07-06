«Может, и соломы не хватит»: как на Алтае по крупицам собирают корма, чтобы зимой сохранить скот

Часть районов Алтайского края, если усугубиться засуха, могут ввести режим ЧС. Пока таких территорий девять. В них возникли серьезные проблемы со всходами сельхозкультур и сбором кормов. Есть места, где сенокосы уже превратились в выжженную пустыню. Власти края, не полагаясь на милость природы, спешно ищут выходы из сложившейся ситуации, чтобы не допустить массового вырезания скота.

На что рассчитывают в пострадавших районах

Сельхозпредприятие «Кулундинское» в одноименном районе находится почти на самой границе с Казахстаном и к горячим ветрам со стороны соседа давно привыкло. Но то, что происходит в этом году, — выходит за грани.

Четыре месяца на полях хозяйства вообще нет дождей, температура воздуха в тени нередко превышает 38 градусов. Дышать нечем не то что растениям — людям.

Директор «Кулундинского» Валерий Морозов, обычно человек общительный, говорит о сложившейся ситуации с большой неохотой. Уже сейчас понятно, что обеспечить имеющееся поголовье скота кормами собственными силами не удастся.

Многолетние травы под палящим солнцем быстро сгорели, однолетние — попросту не взошли. Денег на закупку кормов нет. Где их брать, непонятно.

Глава администрации Кулундинского района Сергей Балухин просит пока не драматизировать ситуацию. Да, с заготовкой кормов в этом году действительно туго, но надежды на спасение еще остаются, добавляет чиновник.

Чтобы хоть как-то поддержать производительность коров в нынешних непростых условиях, хозяйства вынуждены скармливать им запасы прошлого года, которые планировалось оставить на зиму. На выжженных пастбищах сильно не разгуляешься.

Коровы. Животноводство. СС0

Сергей Балухин,

глава администрации Кулундинского района:

У нас в последние дни пасмурно и прохладно стало. Может, и дождик соберется. Если природа смилуется и будут осадки, трава еще может приподняться.

Парадоксальная ситуация в этом году складывается в Курьинском районе. Небольшую часть его территории, примыкающей к предгорью, небесная канцелярия помиловала и дала влаги. На остальное смотреть больно.

Глава местной администрации Алексей Купин сравнивает нынешний год с тяжелым 1997-м. Тогда урожайность зерновых на полях Курьинского района была около 2 ц/га. Чтобы прокормить скот, хозяйства собирали каждую соломинку.

«В этом году, может, и соломы не хватит», — переживает глава.

Прицеп , сено. СС0

На сегодняшний день в муниципалитете осталось два крупных животноводческих предприятия, одно из них носит звучное имя президента России.

«Колхоз имени Путина», занимающийся мясным скотоводством, выстоять в битве за корма должен, полагают в администрации. Его уделы находятся как раз в той части района, где ситуация более или менее нормальная.

А вот, что будет с держателями личных подсобных хозяйств, которых в Курьинском районе достаточно много, большой вопрос. Цена на сено на фоне нынешних проблем уверенно ползет вверх и уже приблизилась к 1 тыс. рублей за тюк. На зимовку каждой корове их нужно около 10.

Коровы. Животноводство. СС0

Кому повезло больше

В конце июня региональный минсельхоз сообщал: от засухи пострадали около 7 тыс. гектаров однолетних трав. Порядка 200 тыс. гектаров многолетних трав имеют низкую продуктивность.

Всего в расчете на условную голову в регионе на тот период было заготовлено 3 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов. Для того чтобы обеспечить нормальную зимовку, в Алтайском крае необходимо иметь запас кормов из расчета 24,1 центнера.

Кормозаготовительные работы в регионе продолжаются повсеместно, правда, с переменным успехом. Сложнее, конечно, тем территориям, где введен режим повышенной готовности.

«Дорожное радио» начало вещание в Славгороде Фото: myaltai.com

Изначально их было четыре — Кулундинский, Угловский, Хабарский и Немецкий национальный районы. Потом добавилось еще пять — Бурлинский, Ключевский, Табунский, Курьинский районы и муниципальное образование Славгород.

Есть и территории-счастливчики. Например, более чем на 20% план кормозаготовки выполнен в Алейском, Заринском, Романовском, Рубцовском, Смоленском и Тогульском районах.

Стоит ли ждать поддержки

Что делать с теми, кому повезло меньше, сейчас решают в краевом правительстве. Как стало известно altapress.ru, в конце июня в степной зоне побывал аграрный вице-губернатор Александр Лукьянов, чтобы на месте разобраться в проблеме.

Урожай. Сено. СС0

В Кулундинском районе, как вариант выхода из сложившейся ситуации, рассматривают возможность заготовки кормов в близлежащих муниципалитетах, не столько пострадавших от засухи. По словам Сергея Балухина, список территорий для кормозаготовки составляется.

Если все получится, хозяйства района будут готовить запас на зиму для своего скота и держателей ЛПХ, о которых тоже надо кому-то позаботиться. При этом местные власти понимают: затраты у предприятий за счет транспортировки кормов и техники вырастут и без помощи им не обойтись.

В минсельхозе на этот счет отвечают, что возможность оказания дополнительной поддержки хозяйствам, занимающимся развитием животноводства, по линии стимулирующей субсидии рассматривается. Но конкретики пока нет, огласить ее в ведомстве обещают, как только будет утвержден механизм.

Коровы. Животноводство. СС0

Что будет с режимом ЧС

О введении в районах края режима ЧС речи пока не идет, но местные власти не исключают, что пойти на такой шаг все-таки придется.

Повышенная готовность, которая сейчас действует в девяти муниципалитетах, это по-сути промежуточный этап. Он позволяет, не предпринимая поспешных действий, ждать изменения ситуации с погодой и параллельно собирать данные о уже имеющихся потерях.

Если засуха начнет отступать — повышенную готовность снимут, усилится — введут ЧС. Принимать решения районы будут по обстоятельствам. Некоторые из них готовы сделать это к середине июля.

Засуха. CC0