«Может, мы медленно бежим?» В бюджет Алтая добавили 10 млрд, но не все довольны, как их поделили

Депутаты АКЗС 28 ноября увеличили краевой бюджет-2020 на 10,66 млрд, выделенных из федеральной казны, и утвердили основной финансовый документ региона. Но не все остались довольны тем, как распределили эти миллиарды. Эсеры, в частности, усомнились в эффективности трат на систему слежения за гражданами. «То есть „Большой брат“ еще больше будет следить за нами — и это то, что наиболее важно краю?» — удивился депутат Александр Молотов.

Не прорыв , но движение

Дополнительные 10,664 млрд рублей выделили Алтайскому краю депутаты Госдумы РФ — за это решение они проголосовали 19 ноября при рассмотрении параметров федерального бюджета.

Такое увеличение федеральных трансфертов между первым и вторым чтением региональных бюджетов — обычная практика: к примеру, в 2018 году в этот период краю добавили 9,97 млрд рублей. Но сумму, которую удалось «выбить» из Москвы для Алтая на этот раз, руководитель фракции единороссов Сергей Приб назвал колоссальной — ведь доходная часть увеличена на 12%.

Губернатор сравнил заложенные в бюджет-2020 расходы с исполнением бюджета-2019. И отметил: в следующем году они возрастут на 3 млрд рублей. Приб отметил: увеличатся и собственные доходы. Ожидается, что в 2019 году они составят 54,7 млрд рублей. В 2020-м — на 2 млрд больше. «Это очень хороший показатель состояния экономики края», — считает единоросс.

Виктор Томенко на сессии АКЗС Анна Зайкова

«Ресурсы для того, чтобы продолжать наше поступательное движение — может быть, не такое революционное и прорывное, как нам бы хотелось, у нас есть, — сказал губернатор.

При этом, по словам Сергея Приба, межбюджетные трансферты будут выданы региону в начале календарного года. «Это в первые за всю историю построения бюджета», — сказал он.

Каковы параметры бюджета-2020

С учетом «добавки» параметры краевого бюджета на следующий год выглядят так.

Доходы: 112,417 млрд рублей , в том числе:

112,417 млрд рублей в том числе: 56,757 млрд рублей — собственные доходы.

55,66 млрд рублей безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета.

Расходы: 118,081 млрд рублей.

118,081 млрд рублей. Дефицит: 5,664 млрд рублей.

Александр Молотов. Анна Зайкова

65 млн на «Большого брата»

Однако вопросы — и даже скорее критику — вызвало, как водится, распределение «пряников». Александр Молотов, отозвавшийся о бюджете весьма положительно, сказал, тем не менее, что «никакой эйфории у фракции нет». Дело ведь не только в том, сколько денег. Но и в том, эффективно ли их потратят.

«Сколько себя помню, краевые власти заявляли и заявляют, что край развивается темпами, опережающими другие регионы. Но почему тогда зарплаты у нас одни из самых низких в стране? Не так давно Новосибирскоблстат опубликовал средние зарплаты по округу. Мы опять на последнем месте: 26 912 рублей. Перед нами Республика Алтай: 31 367 рублей. Сравнил данные за 2007 год: мы были на последнем месте: 7805 рублей. На предпоследнем — Республика Алтай: 9 228 рублей», — размышлял Молотов.

Эсер напомнил известную фразу из «Алисы в стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать вдвое быстрее». «Возможно, мы медленно бежим? Может быть, средства бюджета расходуются не так и не на то?» — предположил вопросом.

Александр Молотов. Анна Зайкова

Предположения свои эсер проиллюстрировал распределением дополнительных миллиардов. К значительной части претензий у него нет. Но часть трат вызвали сомнения в эффективности: например, «на проведение «некой «Сибириады» и какого-то челленджа по хоккею».

«Проведение их в условиях, когда наши дети и старики по сути голодают, выглядит как пир во время чумы. И коллеги, мы дополнительно потратим 56 млн рублей на создание аппаратно- программного комплекса обеспечения «Безопасный город». Оно предусматривает оперативный круглосуточный контроль за ситуацией на улицах и объектах муниципалитетов в режиме реального времени, ведение видео- и аудиоархива и так далее. То есть «Большой брат» будет еще больше следить за нами. Видимо, по мнению власти, — это как раз то, что нам сейчас всем наиболее важно и нужно», — недоумевал Молотов.

И все же справороссы проголосовали за бюджет.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Острое чувство стыда

Разочарован был в распределении «пряников» и руководитель фракции ЛДПР Владимир Семёнов. Он заявил, что ни одна поправка от фракции не была учтена. Что просили жириновцы? Во-первых, поддержать предпринимательство — экономику же надо развивать.

«Примеров, что можно сделать, много. Например, в Башкирии увидели, что со строительством не все будет хорошо. Они приняли собственную программу субсидирования ипотеки для всех жителей в размере 3% к ставке банка. На это потребовалось 1,4 млрд рублей. Общий экономический эффект составил 12 млрд рублей. Вариант? Вариант», — рассуждал Владимир Семенов.

Во-вторых, Семенов заявил, что поправки, касающиеся поддержки спорта, в краевом минспорта не просто отвергли — даже не рассмотрели. И именно такое отношение министерства — основание для фракции голосовать против бюджета.

«Вечером наши дети из Школы олимпийского резерва в Барнауле, столице Алтайского края, бегают по стадиону с налобными фонариками на голове — дабы освещать себе путь к спорту высоких достижений, когда в это время залы сданы под коммерческую аренду, чтобы школа могла сводить концы с концами. Наверное, острое чувство стыда должно нас с вами заставить заниматься данным вопросом, — призывал он.

В-третьих, жириновцы рассчитывали, что труженикам тыла повысят на 100 рублей ЕДВ хотя бы к 75-летию. победы. Сегодня около 700 из них они получают по 595 рублей. На индексацию требовалось выделить всего 842 тыс. рублей. «Даже в такой мелочи нам и труженикам тыла было отказано», — возмутился Семенов.

Губернатор, впрочем, в словах Семенова увидел нотки обиды и пообещал в будущем плотнее работать с фракций. Добавив при этом, что «обида не является категорией политической».

Мария Прусакова во фракции. Страничка М. Прусаковой в Facebook.

Бюджет социального пессимизма

Традиционные критики бюджета коммунисты, как и жириновцы, тоже не стали голосовать за бюджет. Руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова заявила, что не увидела в проекте бюджета-2020 того прорыва, о котором говорил президент.

«С одной стороны, правительство бравирует строительством новых ФАПов, с другой — закрывается целый роддом в Новоалтайске. Проблемы образования в алтайских селах сегодня вообще стали предметом обсуждения президента на федеральных совещаниях. Всем министерством мы сегодня ищем одного учителя для школы в Солонешенском районе, чтобы дети не жили в интернате. На мой взгляд, сегодня издевательство детей в возрасте 6,5 лет сдавать в интернат. Депутаты рассуждали так: ничего страшного, мы подходим с точки зрения экономических возможностей. Но привозить одного учителя к пяти детям дешевле, чем содержать 5 детей в интернате, — заявила Прусакова.

В конечном итоге главный финансовый документ региона она назвала бюджетом социального пессимизма. И этим объяснила отказ фракции за него голосовать.

Как проголосовали депутаты

Так или иначе, 49 депутатов проголосовали за принятие краевого бюджета-2020, против — 12, один воздержался.

«Учтено не все, что мы планировали, но мы должны быть реалистами, решить сразу все задачи невозможно. Мы расставляем приоритеты и последовательно решаем накопившиеся проблемы, — так объяснил ситуацию Сергей Приб.

Бизнес. Деньги. СС0

Как поделили дополнительные миллиарды

Из всей дополнительной суммы трансфертов 4,9 млрд — строго целевые, рассказал глава алтайского минфина и вице-губернатор Данил Ситников, Поэтому распределение касалось оставшейся суммы: 5,75 млрд. Вот на какие статьи были добавлены деньги.