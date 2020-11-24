«Можете на меня жаловаться». Эксперт рассказал о налоговых проверках и незаконных визитах инспекторов

Подходы к налогообложению в России продолжают меняться. Самым серьезным изменением последнего времени стала окончательная и бесповоротная отмена единого налога на вмененный доход, когда-то очень позитивно воспринятый малым и средним бизнесом. Между тем, меняется и налоговая практика. О том, как предпринимателю не терять голову в меняющихся условиях и что нужно иметь в виду, Altapress.ru поговорил с налоговым консультантом Алексеем Кулагиным.

«Лучше точно не будет»

— Алексей Владимирович , многих сейчас волнует отмена ЕНВД — даже тех , кто эту систему не применяет. «Мне еще не верится , что нас так кинут», — сказал один из предпринимателей. Чем лучше всего заменить ЕНВД предпринимателю , у которого маленькая розничная торговля , общепит или гостиница?

— Ну, чем раньше такой предприниматель осознает объективную реальность и поверит в нее, тем лучше для него. Что же касается выбора иной системы налогообложения, то тут ответ однозначный — какой-либо из спецрежимов, но точно не общая система налогообложения. А вот какой — надо самому предпринимателю садиться с калькулятором и считать.

Возможно, что в условиях тотального падения спроса некоторым субъектам МСП выгоднее всего будет законсервировать или перепрофилировать свой бизнес, а не плодить долги.

Налоги. Бизнес. Расчеты. Pixabay.com

— Что будет с малым бизнесом после 1 января? Интересуются ли предприниматели у вас возможностью перерегистрации в другом регионе?

— Очевидно, что малый бизнес продолжит существовать в том или ином виде и масштабах. Каких? Сложно давать прогнозы, не обладая полной информацией, в которую почти ежедневно, как любят у нас говорить, «в режиме ручного управления», вносятся коррективы.

Но лучше точно не будет. Будут и ликвидации, и уход в тень. И эти тенденции, вопреки оптимистичной статистике ФНС о росте сбора налогов, к большому сожалению, нарастают.

Что же касается постановки на налоговый учет в ином субъекте федерации, чтобы сменить «плохую» налоговую на «хорошую», то мне такие случаи известны. Но я отношусь к ним скептически и с иронией, так как они не дают ожидаемого эффекта.

Рост налогов. Pixabay.com

«Обречено на сокрушительный провал»

— Почему же , на ваш взгляд , перерегистрация в другом регионе не дает эффекта? Потому что везде одно и то же?

— Конечно. Ведь все региональные налоговые органы — это части единой системы, они функционируют по одним и тем же правилам. И поэтому рассчитывать на какие-либо преференции от постановки на налоговый учет в другом субъекте федерации, по меньшей мере, наивно. А вот проблемы от такой миграции получить можно, например, запись в ЕГРЮЛ о недостоверности юридического адреса.

— Как вы думаете , позволит ли отказ от ЕНВД вывести из тени большую часть доходов? В ФНС утверждали: среди плательщиков ЕНВД были такие , кто получал гигантские доходы ( скажем , алкогольные магазины), а налогов платили «шиш да маленько». И вот после отмены ЕНВД налоги наконец-то начнут поступать в казну.

— Думаю, что благими намерениями дорога в ад вымощена, а ФНС лукавит. ЕНВД и был задуман для дифференциации доходов и их пропорционального налогообложения.

Торговля. Pixabay.com

Ну, ввели бы повышающий коэффициент для отдельных видов деятельности, для той же торговли алкоголем. Тем более, что все уважающие себя люди давно пьют домашний самогон.

Или установили бы предельный размер доходности по аналогии с площадями торговых залов для ЕНВД. Так нет. Вместо общепризнанной мировой практики экономического стимулирования развития малого и среднего предпринимательства мы в который раз наступаем на грабли.

Выстраиваем систему принуждения, которая может в лучшем случае привести к кратковременному положительному эффекту. А в долгосрочной перспективе обречена на сокрушительный провал.

Алексей Кулагин. Олег Богданов

«Бухгалтер пишет отписки»

— Предприниматели говорят , что их завалили камеральными проверками , ежедневно в работе 5−10 запросов или требований предоставить информацию ( например , все о сделке с контрагентом), сроки на ответ короткие. Что вам об этом известно?

— На мой взгляд, ваши источники не совсем понимают суть вопроса. Камеральных (документальных) проверок не стало больше или меньше. Их ровно столько, сколько деклараций по разным видам налогов представляют сами предприниматели (и ИП, и юрлица) в установленные законом сроки.

Сдал декларацию — в течение трех месяцев инспекторы ее «камералят». Для деклараций по НДС законодатель сократил срок проверки до двух месяцев с возможностью ее продления еще на месяц. Но на практике срок не изменился, так как налоговый орган продляет его, где надо и где не надо.

Уплата налогов. Pixabay.com

— Между тем , один бизнесмен утверждает: «Бухгалтер только и пишет отписки».

— Требований о представлении документов (информации) или пояснений, возможно, и стало больше. Но сроки их исполнения также установлены нормами НК РФ и не являются произвольными.

По моему субъективному мнению, увеличение количества требований связано с неправомерным желанием инспекторов контролировать каждый шаг налогоплательщика и неумением в полной мере пользоваться законными инструментами. Зачастую они при этом выходят за рамки закона и своих полномочий.

Не последнюю роль здесь играют и установки, получаемые рядовыми инспекторами от своих начальников. А отписки тоже надо уметь написать. Бухгалтеры, в большинстве своем, не отписки пишут, а бездумно представляют в инспекцию все документы и информацию, не задаваясь вопросом: есть ли у контролеров нормативное обоснование чтобы их требовать.

Предпринимательство и реалии. Спецоперация. СС0

«Проверки никто не отменял»

— Нарушает ли ФНС при этом законодательство? Ведь мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса продлен до 31 декабря ( а мои респонденты как раз из этой категории).

— Не все мероприятия налогового контроля попадают под действие моратория. Запрещены проверки ККТ и деятельности платежных агентов.

Выездные и камеральные налоговые проверки идут своим чередом, правда, с соблюдением некоторых особенностей организации контактов с налогоплательщиками, обусловленными эпидемиологической ситуацией. Более подробная информация в Приказе ФНС России № ЕД-7−2/181@ от 20 марта 2020 года.

— Давайте уточним: вы имеете в виду выездные проверки крупного бизнеса?

— И крупного, и субъектов МСП. Проверки, повторюсь, никто не отменял. Для принятия решения о проведении в отношении субъекта предпринимательской деятельности выездной проверки не важен его статус.

Решающее значение имеет сумма предполагаемых доначислений и «платежеспособность клиента», хотя учитываются и иные факторы. А камеральная проверка открывается автоматически при подаче декларации. Так что расслабляться бизнесменам — и крупным, и средним, и мелким — не стоит.

Алексей Кулагин. Олег Богданов.

«Используется формальный предлог»

— Нынешним летом на «Первом канале» — и не у кого-нибудь , а у самого Владимира Познера — прозвучала тема бессмысленных формальных проверок налоговиками соответствия юридического адреса записи в ЕГРЮЛ. Расскажите , пожалуйста , в чем проблема? Это бессмысленно или незаконно?

— Значительная часть таких проверок и бессмысленна, и незаконна. В соответствии с Приказом ФНС России от 11 февраля 2016 года № ММВ-7−14/72, сведения о юридическом адресе подлежат проверке в случаях, если:

указанный адрес является адресом пяти и более юридических лиц; находившийся ( находящийся) по такому адресу объект недвижимости разрушен;

находящийся) по такому адресу объект недвижимости разрушен; указанный адрес заведомо не может использоваться , т.к. по нему размещены органы государственной власти , воинские части и так далее;

т.к. по нему размещены органы государственной власти воинские части и так далее; собственник адреса возражает против его использования в качестве юридического;

изменение адреса проводится в отношении лица , по которому идет выездная проверка или у такого лица имеется задолженность по налогам.

Налоги. СС0

— Нет ли там приписочки — «а также в иных случаях»?

— Ни вышеуказанный приказ, ни любые другие нормы права не содержат каких-либо иных оснований для проверки налоговым органом юридического адреса.

Но проверяющих этот факт не смущает, и они обследуют юридические адреса при каждом удобном для них случае, используя эту процедуру для подавления свободы экономической деятельности неугодных для них юрлиц.

Кроме того, перечень признаков, по которым налоговики должны судить о наличии или отсутствии налогоплательщика по юридическому адресу законодательно не определен. Поэтому при проведении государственного контроля присутствует субъективизм, что категорически недопустимо.

Один инспектор придерется к отсутствию вывески. Другой — к тому, что во время его визита руководитель отсутствовал в кабинете, третий обидится, что его не встретили хлебом-солью. Я, конечно, утрирую, но общий смысл такой.

Доходы. Налоги. pixabay.com

— А в целом , если отбросить коронавирусные коррективы , изменились ли правила проведения налоговых проверок за последнее время?

— Правила проведения проверок, и выездных, и камеральных, не претерпели каких-либо значимых изменений.

Из неофициальных новшеств, существование которых ФНС отрицает, предпринимателям стоит обратить внимание на не предусмотренную нормами НК РФ процедуру согласования актов выездных проверок региональными инспекциями с Центральным аппаратом ФНС (Москва).

Для этого используется формальный предлог — вручение проверяемому налогоплательщику какого-либо приложения к акту проверки в порядке ст.100 НК РФ, через месяц еще одного, потом еще и еще. Иногда сроки такого незаконного согласования искусственно затягиваются инспекциями до 6 и более месяцев.

Вы спросите, как это нарушает права налогоплательщиков? Очень просто — пеня за это время «подрастает» еще на пару-тройку миллионов и снизить ее никоим образом нельзя. По крайней мере, мне подобные судебные прецеденты неизвестны.

ФНС. www.nalog.ru

«Кто даст гарантию , что инспектор не нарвется?»

— В интервью Altapress.ru трехлетней давности вы говорили, что среди налоговиков распространена практика: прийти домой к налогоплательщику или даже позвонить престарелым родителям и рассказать , что грозит их взрослому чаду за нарушения. Что изменилось за три года?

— Ничего. Такие визиты наносятся налоговиками в подавляющем большинстве случаев тем руководителям, которых подозревают в номинальности.

Но поговорка «Цель оправдывает средства» к данной ситуации, по моему мнению, не применима. Нарушая общепринятые морально-этические нормы при распространении персональной и иной информации о налогоплательщике, инспекторы фактически ставят себя на одну ступень с предполагаемыми нарушителями налогового законодательства.

Кроме того, их руководители, инициирующие такие визиты, не учитывают возможные негативные последствия. Слава богу — пока ничего не произошло. Но кто даст гарантию, что инспектор не нарвется на пьяного, вооруженного кухонным ножом хулигана или на него не натравят собаку?

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

«Пропадет стимул „бегать“ по инспекциям»

— Недавно в ФНС по Алтайскому краю прошла реорганизация. Что , по вашим сведениям , это означает для налогоплательщиков-предпринимателей?

— Этот вопрос следует адресовать УФНС по Алтайскому краю, уж они-то лучше меня осведомлены об этих процессах.

Из открытых источников мне известно о создании с 1 октября 2020 года так называемого «долгового центра» на базе ИФНС № 16 по Алтайскому краю, о перспективе сосредоточения функций по проведению выездных проверок на базе ИФНС по Октябрьскому району Барнаула, а камерального контроля — в объединенной инспекции на проспекте Социалистическом.

В части других регионов подобные реорганизации давно проведены. Полагаю, что этот процесс в большей степени имеет позитивную направленность, так как подразумевает сокращение административного аппарата и узкую специализацию созданных подразделений.

Это должно способствовать более эффективному управлению ими. А у предпринимателей пропадет стимул «бегать» из одной инспекции в другую в поисках наиболее благоприятного налогового администрирования.

Запись на прием в ФНС. Скан сайта ФНС.

«Можете на меня жаловаться»

— Не могу не задать вопрос: как сейчас , в условиях максимального сокращения контактов , происходит общение с ФНС? Не все граждане умеют пользоваться личным кабинетом. Да и предпринимателям приходится лично решать свои вопросы с сотрудниками налоговой , записываться на прием. Готовы ли в инспекциях к этому новому формату?

— Полагаю, что меры реагирования на «ковидную» ситуацию со стороны инспекций оставляют желать лучшего.

Многократно наблюдал ситуацию, в частности на проспекте Социалистическом (и не только), когда в помещении размером 2×5 метров перед входом в фойе скапливалось по 10−15 человек.

Многие были без масок, но контролеров на входе мало беспокоило то, что происходило за дверями.

Буквально недавно был в одном из отделов камеральных проверок, где весь персонал, несмотря на присутствие налогоплательщиков, также был без масок. Одна из сотрудниц кашляла.

А при визите к заместителю начальника инспекции на мой вопрос об отсутствии маски я получил достойный должности ответ: «Можете не меня жаловаться». Поразительно наплевательское отношение к приказам ФНС, собственному и чужому здоровью и уверенность в собственной безнаказанности.

Причем у руководства УФНС по Алтайскому краю позиция по этому вопросу совершенно иная. Я абсолютно в этом уверен.