Можно ли в Барнауле пить воду из-под крана во время паводка и почему она может измениться

Для компании «Росводоканал Барнаул» паводок начался 21−22 марта — именно в эти дни стала меняться мутность речной воды. Потребительские качества воды из-под крана тоже могут измениться, предупреждают в водоканале. Почему это происходит и как долго может продлиться? Специалисты предприятия показали журналистам, где и как проходит очистка воды, что с ней происходит во время паводка и почему ее можно пить без опасений.

Почему в период паводка вода из-под крана становится мутнее?

Круглый год вода из Оби поступает в водопровод Барнаула после двух стадий очистки и обеззараживания. Но во время паводка она может стать чуть более мутной из-за взвешенных не растворяемых в воде веществ, объяснил гендиректор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

И это уже происходит: 21−22 марта в водоканале зафиксировали увеличение мутности речной воды, содержание взвесей возросло с 3 до 4 мг на литр. Объяснение простое — во время паводка в исходной воде взвесей намного больше, чем в любое другое.

Источник: «Росводоканал Барнаул»

Для очистки от взвесей в воду добавляется флокулянт. За счет этого мелкие частицы слепляются в крупные хлопья, которые в дальнейшем легко отделяются от воды, оседают в отстойниках, а затем «дофильтровываются» на втором этапе очистки, рассказала Татьяна Шималина, начальник Центральной аналитической лаборатории предприятия.

Но в начале паводка вода еще холодная — сегодня всего 0,3 градуса. В такой воде процессы замедляются, мелкая взвесь может не успеть «склеиться», часть ее может пройти через фильтрующую загрузку и попадает в воду. Пока вода не нагреется хотя бы до 3 градусов, когда реагенты работают быстрее, она может немного мутнеть. При этом она полностью соответствует санитарным правилам и нормам — СанПиН.

Почему вода может изменить цвет и стоит ли этого бояться?

Когда в реку вместе с талыми водами попадает грунт, вода меняет цвет — становится слегка желтоватой, продолжает Татьяна Шималина. Окрашивают ее содержащиеся в почве вещества.

Источник: «Росводоканал Барнаул»

Цветность воды измеряется в градусах — конечно, не тех, в которых измеряют температуру воды. В период паводка цветность барнаульской воды из-под крана может составить 5−10 градусов. Однако этого не стоит опасаться: по санитарным нормам допустимая цветность — 20 градусов. А барнаульская вода никогда до этой планки не доходит, даже в паводок.

Что делать , если вода стала сильнее пахнуть хлором?

Вместе со взвесями в реку попадают и микроорганизмы. Часть из них — патогенные. Это подтверждает бактериологический анализ речной воды, который тоже регулярно делают в лаборатории.

Татьяна Шималина показывает образец — питательную среду, на которой в особых условиях на фильтрах вырастили пробы еще не очищенной речной воды, так называемой исходной. На них — колонии микробов. «Это не значит, что все они патогенные. Это значит, что созданы условия для размножения микрофлоры», — рассказала эксперт.

Источник: «Росводоканал Барнаул»

Чтобы не допустить микробного загрязнения питьевой воды, на очистных сооружениях предприятия воду обеззараживают хлором. Для сравнения эксперт показала другой образец — чашку с фильтрами с водой после обеззараживания: колоний нет, фильтры чистые! «После обеззараживания микроорганизмы погибли, значит, в город подается безопасная вода», — объяснила она.

Если вы чувствительны к запаху хлора, налейте воду из-под крана в емкость и подождите полчаса. «Запах выветрится — и пейте на здоровье», — посоветовал Андрей Полюго.

Во время паводка в воду добавляют больше реагентов. Это не вредно?

В паводок количество реагентов, которые добавляют в воду, действительно увеличивается. Но когда температура воды повысится, реагенты начнут работать так, как нужно, и дозы будут снижены, объяснил Андрей Полюго.

Источник: «Росводоканал Барнаул»

При этом все вещества, что вводятся в воду на очистных сооружениях, строго рассчитаны и соответствуют нормам. Концентрации всех реагентов остаются в пределах нормативов в любое время суток — это очень тщательно и скрупулезно контролируют сотрудники предприятия.

Как долго это может продлиться?

В этом году специалисты «Росводоканал Барнаул» прогнозируют спокойный паводок, ничего экстремального не будет, говорит Андрей Полюго. Две-три недели — предельный срок, когда могут немного измениться потребительские качества воды.

В дальнейшем вода снова станет прозрачной и бесцветной.

Как осуществляется контроль качества питьевой воды в Барнауле?

Контроль ведется круглосуточно как на водопроводных очистных сооружениях, так и в контрольных точках. «В городе более 300 контрольных точек, по всем районам они распределены равномерно», — объясняет Татьяна Шималина.

При этом во время паводка количество взятых проб воды увеличивается. «Если зимой мы проводим около 900 определений в сутки, то сейчас этот показатель приближается к 1200. Для чего это делается? Для того, чтобы технологическая служба предприятия могла вовремя среагировать на изменившуюся ситуацию и принять адекватные меры», — говорит эксперт.

Кроме этого, существует внешний контроль со стороны государства — за это отвечает Роспотребнадзор. «Сотрудники лаборатории ФГУ „Центр гигиены и эпидемиологии“ приезжают к нам на очистные сооружения, отбирают пробы питьевой воды здесь и по городу, а также на насосных станциях II и III подъемов. Контроль качества воды проводят две организации одновременно», — рассказала Татьяна Шималина.

Куда обращаться , если качество воды из-под крана вызывает сомнения?

Чтобы понять, с кем проконсультироваться, если качество воды вызывает сомнения, обратите внимание, горячая это вода или холодная. «Росводоканал Барнаул» отвечает за подачу и качество холодной воды.

«Если холодная вода поменяла потребительские качества — звоните в водоканал. Если что-то не так с горячей — обращайтесь к поставщику этого ресурса», — объяснил Андрей Полюго.