МСП организовала обучающий семинар для предпринимателей края об инструментах государственной поддержки

Бизнес-навигатор, лизинговые и кредитные программы, доступ малого бизнеса к рынку государственных заказов — сегодня в центре «Мой бизнес» предприниматели-участники семинара, организованного Корпорацией МСП совместно с Правительством Алтайского края, обсуждали возможности практического использования инструментов поддержки.

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, приветствуя участников семинара, подчеркнул, что алтайский бизнес активно сотрудничает с Корпорацией МСП, участвуя в различных программах с целью привлечения дополнительных ресурсов для развития своего дела. Например, согласно опроса, проведенного накануне семинара среди предпринимателей муниципальных образований края, 86 процентов из них знают об инструментах поддержки, предлагаемых Корпорацией МСП. При этом, согласно полученным ответам, наибольший интерес для них представляют образовательные и кредитные продукты данного института поддержки.

Анастасия Ходасевич, заместитель руководителя Дирекции регионального развития Корпорации МСП, отметила важность расширения сотрудничества алтайского бизнеса с Корпорацией, особенно, с учетом трансформации продуктов поддержки под запросы делового сообщества и расширения услуг.

Практические части семинара включают детальное обсуждение следующих вопросов: участия субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц; меры поддержки Корпорации МСП по развитию сельскохозяйственной кооперации; имущественной и кредитной поддержке.

Обучающий семинар для предпринимателей Фото: Дмитрий Лямзин

Как отметил директор фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков, Корпорация МСП — давний партнер Фонда. Основными целями деятельности Корпорации МСП является: оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Корпорация реализует также привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП; организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками, которые определяются Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также в годовом объеме закупки инновационной и высокотехнологичной продукции; обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП; подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в этой сфере.