3 мая
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Экономика

МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска

МТС полностью обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения стокилометровый участок Чуйского тракта, связывающего Алтайский край и Республику Алтай.

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
Источник: МТС

Новые базовые станции обеспечили голосовую связь и устойчивое LTE-покрытие на стокилометровом участке важнейшей автодороги. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге из Бийска до Горно-Алтайска, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c. Этой скорости достаточно для загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента.

Автомобильная трасса Чуйский тракт — одна из главных автодорог Сибири, по ней едут туристы, а также проходит грузопоток из Новосибирска в Алтайский край, Республику Алтай и далее в Монголию. Наличие высокоскоростного интернета поможет туристам и водителям-дальнобойщикам, следующим по трассе, оставаться на связи. Кроме того, сеть LTE стала доступна жителям деревень и дачных поселков Алтайского края, расположенных вблизи автотрассы: сел Верх-Катунское и Быстрянка.

Мы вносим свой вклад в формирование цифровой инфраструктуры Алтайского края, в том числе за счет развитие сети LTE вдоль автотрасс и железных дорог. Качественная и бесперебойная связь и интернет на Чуйском тракте — один из показателей безопасности водителей и комфорта в путешествиях. Сеть «четвертого поколения» поможет развивать такие сферы экономики нашего региона, как международный и внутренний туризм, торговлю и логистическое направление, — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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