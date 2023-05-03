МТС «включила» интернет на участке Чуйского тракта от Бийска до Горно-Алтайска

Новые базовые станции обеспечили голосовую связь и устойчивое LTE-покрытие на стокилометровом участке важнейшей автодороги. Все водители и пассажиры транспорта, который проезжает по автодороге из Бийска до Горно-Алтайска, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c. Этой скорости достаточно для загрузки карт, путеводителей и другого полезного в дороге контента.

Автомобильная трасса Чуйский тракт — одна из главных автодорог Сибири, по ней едут туристы, а также проходит грузопоток из Новосибирска в Алтайский край, Республику Алтай и далее в Монголию. Наличие высокоскоростного интернета поможет туристам и водителям-дальнобойщикам, следующим по трассе, оставаться на связи. Кроме того, сеть LTE стала доступна жителям деревень и дачных поселков Алтайского края, расположенных вблизи автотрассы: сел Верх-Катунское и Быстрянка.