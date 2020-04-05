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Экономика

Мука и яблоки подорожали в Алтайском крае за время самоизоляции

В Алтайском крае отмечают стабилизацию потребительского спроса, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Продукты. Магазин.
Продукты. Магазин.
Михаил Хаустов

По данным оперштаба на утро 5 апреля, в отношении 52 товарных позиций на региональном рынке отмечается стабилизация потребительского спроса.

«В связи с введением ограничительных мероприятий при снижении количества покупателей отмечается рост среднего чека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что товары в магазинах представлены в ассортименте, товарные запасы — имеются.

В части ценовой ситуации изменения в основном в пределах 1%. Максимальный рост цен отмечен на муку пшеничную (2,6%) и яблоки (1,3%).

Покупатели в магазине.
Покупатели в магазине.
Дмитрий Кудрявцев

По данным управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры на 5 апреля, из 2042 объектов общественного питания обследовано 1988 объектов, из них закрыты — 838.

«1150 объектов осуществляют доставку продукции по заказам потребителей или на вынос без посещения», — отмечает ведомство.

Проводится ежедневный мониторинг спроса, запасов и стоимости продуктов, подчеркнули в управлении.

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