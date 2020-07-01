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Экономика

Мукомольный экспресс отправился с Алтая на Дальний Восток

Впервые из Алтайского края в дальневосточные регионы страны экспрессом отправлен состав из 17 вагонов с овсяными хлопьями, пшеничной и ржаной мукой, иной мукомольной продукцией, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «РЖД».

Рельсы.
Рельсы.
СС0

Тестовый запуск грузового состава со станций в Барнауле, Рубцовске и Новоалтайске был произведен благодаря усилиям не только железнодорожников. Свою продукцию для ускоренной транспортировки в тестовом режиме предоставили компании «Мельник», «Алейскзернопродукт», «Усть-Калманский элеватор», «Калманский комбинат хлебопродуктов».

В «РЖД» отмечают, что экспресс-доставка или технология «Грузовой экспресс» позволит сократить время в пути в два раза. Но точные сроки не сообщаются.

При этом в транспортной компании заявили, что готовы рассмотреть заявки алтайских компаний на формирование таких мукомольных экспрессов. Они могут составлять до 40 вагонов, а могут быть гораздо меньше. Все зависит от потребности компании-зернопереработчика.

Но многое будет зависеть и от того, насколько успешным и экономически выгодным окажется первый запуск.

При этом дальневосточный рынок давно интересует алтайских мукомолов и постепенно ими осваивается. Экспресс-доставка должна повысить экономическую эффективность их продуктов.

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