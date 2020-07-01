Мукомольный экспресс отправился с Алтая на Дальний Восток

Тестовый запуск грузового состава со станций в Барнауле, Рубцовске и Новоалтайске был произведен благодаря усилиям не только железнодорожников. Свою продукцию для ускоренной транспортировки в тестовом режиме предоставили компании «Мельник», «Алейскзернопродукт», «Усть-Калманский элеватор», «Калманский комбинат хлебопродуктов».
В «РЖД» отмечают, что экспресс-доставка или технология «Грузовой экспресс» позволит сократить время в пути в два раза. Но точные сроки не сообщаются.
При этом в транспортной компании заявили, что готовы рассмотреть заявки алтайских компаний на формирование таких мукомольных экспрессов. Они могут составлять до 40 вагонов, а могут быть гораздо меньше. Все зависит от потребности компании-зернопереработчика.
Но многое будет зависеть и от того, насколько успешным и экономически выгодным окажется первый запуск.
При этом дальневосточный рынок давно интересует алтайских мукомолов и постепенно ими осваивается. Экспресс-доставка должна повысить экономическую эффективность их продуктов.