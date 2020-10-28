«Мусорный» регоператор барнаульской зоны готовит сотни исков к предпринимателям

В чем суть спора
Потребобщество «Кооператор» имеет магазин в Барнауле (на 9-м Заводском проезде) и еще шесть универмагов — в селах Калманского района. С 1 января 2019 года оно заключило договор с «ЭКО-Комплексом» на вывоз мусора — но только от барнаульской точки.
А вот с 1 июня стороны договорилось вывозить отходы еще и от шести точек в Калманском районе. Предыдущие пять месяцев «Кооператор» делал это собственными силами. Два раза в месяц.
Однако регоператор «ЭКО-Комплекс» потребовал в суде долг за вывоз мусора — вот за эти пять «самостоятельных» месяцев. И выиграл спор, хотя и только во второй, апелляционной, судебной инстанции.
Каковы аргументы сторон
Представитель регоператора утверждал: «Кооператор» физически не мог вывозить мусор на своем грузовике — его объем для этого недостаточный.
Он полагал, что «Кооператор» сбрасывает отходы в контейнеры по соседству. А их забирал и вывозил на барнаульский полигон подрядчик «ЭКО-Комплекса» (оператор): предприниматель Шатова. В доказательство суду предъявили сведения системы мониторинга движения транспорта ГЛОНАСС, путевые листы и т.п.
«Кооператор» же настаивал: все вывозил сам. В суд он привел свидетелей — водителей грузовиков, которые этим, собственно, и занимались. И тоже показал путевые листы.
Лишь после 1 июня (после установки контейнеров в согласованных с «ЭКО-Комплексом» местах) и подписания допсоглашения с регоператором подрядчик «ЭКО-Комплекса» начал вывозить отходы, утверждал представитель потребительского общества. При этом объем мусора у «Кооператора» не большой — намного меньше нормативного.
Почему суд согласился с регоператором
Арбитраж Алтайского края отказал «ЭКО-комплексу». Судья счел, что регоператор не доказал, что услуга по обращению с ТКО «Кооператору» была оказана. Но в апелляции это решение полностью отменили. Почему? Вот основные доводы, которые убедили судей в Томске.
- Собственники отходов по закону обязаны заключить договор с регоператором.
- Отсутствие договора между сторонами не препятствует регоператору оказывать услуги — он делает это на условиях типового договора.
- Услуга подлежит оплате по утвержденному в регионе тарифу.
- Отказ от оплаты фактически оказанных ему услуг не допускается.
- Подрядчик «ЭКО-Комплекс» подтвердил: мусор вывозился. Это не оспорено.
- Факт вывоза мусора «Кооператором» собственными силами сам по себе не освобождает его от оплаты услуг регоператора.
Из определения Седьмого арбитражного апелляционного суда:
Постановка иных выводов создавала бы предпосылки для нарушения собственниками ТКО экологически требований, установленных федеральным законом № 89, путем уклонения от оформления договорных отношений с регоператором, как единственно возможным субъектом по сбору, транспортированию и захоронению ТКО.
Сколько заплатит владелец магазинов
Суд принял решение взыскать с потребительского общества около 60 тыс. рублей (долг за вывоз мусора), плюс пеня — 7,5 тыс. рублей и еще 5 тыс. — госпошлина.
Как это решение комментирует регоператор
В пресс-службе регоператора отметили, что достаточно значительное число юрлиц и предпринимателей в барнаульской зоне либо до сих пор не заключили договор с «ЭКО-Комплексом» или указывают в нем не полные сведения о количестве объектов.
Они продолжают складировать свой мусор на контейнерные площадки частного сектора или многоквартирных домов. Перекладывая обязанность по оплате за вывоз на жителей. Однако, подобная практика подошла к своему завершению, — полагают в «ЭКО-комплексе».
Решение, как считают в «ЭКО-Комплексе», позволяет регоператорам подавать иски ко всем предпринимателям, которые по факту пользуются услугой «Обращение с ТКО», но не платят за нее.
Что намерен предпринять регоператор
«Мы уже приступили к подготовке нескольких сотен исков к юрлицам и индивидуальным предпринимателям барнаульской зоны, — рассказал заместитель гендиректора «ЭКО-Комплекса» Сергей Яремака. — Счет должникам выставляется с момента начала работы регионального оператора — с 1 января 2019 года.
При этом компания готова пойти навстречу бизнесу. Тем, кто до конца года все-таки заключит договор на вывоз мусора, «ЭКО-Комплекс» спишет образовавшуюся задолженность. Всем остальным придется оплатить долг уже по решению суда.