«Мусорный» регоператор барнаульской зоны готовит сотни исков к предпринимателям

Регоператор по обращению с твердыми отходами барнаульской зоны «ЭКО-Комплекс» готовит несколько сотен исков к предпринимателям, которые не оплачивают вывоз мусора. Основанием для этого стало решение суда по спору с потребительским обществом «Кооператор», пять месяцев вывозившим мусор собственными силами. Суд решил: за эти пять месяцев ей все же придется заплатить регоператору.

В чем суть спора

Потребобщество «Кооператор» имеет магазин в Барнауле (на 9-м Заводском проезде) и еще шесть универмагов — в селах Калманского района. С 1 января 2019 года оно заключило договор с «ЭКО-Комплексом» на вывоз мусора — но только от барнаульской точки.

А вот с 1 июня стороны договорилось вывозить отходы еще и от шести точек в Калманском районе. Предыдущие пять месяцев «Кооператор» делал это собственными силами. Два раза в месяц.

Однако регоператор «ЭКО-Комплекс» потребовал в суде долг за вывоз мусора — вот за эти пять «самостоятельных» месяцев. И выиграл спор, хотя и только во второй, апелляционной, судебной инстанции.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Каковы аргументы сторон

Представитель регоператора утверждал: «Кооператор» физически не мог вывозить мусор на своем грузовике — его объем для этого недостаточный.

Он полагал, что «Кооператор» сбрасывает отходы в контейнеры по соседству. А их забирал и вывозил на барнаульский полигон подрядчик «ЭКО-Комплекса» (оператор): предприниматель Шатова. В доказательство суду предъявили сведения системы мониторинга движения транспорта ГЛОНАСС, путевые листы и т.п.

«Кооператор» же настаивал: все вывозил сам. В суд он привел свидетелей — водителей грузовиков, которые этим, собственно, и занимались. И тоже показал путевые листы.

Лишь после 1 июня (после установки контейнеров в согласованных с «ЭКО-Комплексом» местах) и подписания допсоглашения с регоператором подрядчик «ЭКО-Комплекса» начал вывозить отходы, утверждал представитель потребительского общества. При этом объем мусора у «Кооператора» не большой — намного меньше нормативного.

Вывоз мусора. sgd22.ru

Почему суд согласился с регоператором

Арбитраж Алтайского края отказал «ЭКО-комплексу». Судья счел, что регоператор не доказал, что услуга по обращению с ТКО «Кооператору» была оказана. Но в апелляции это решение полностью отменили. Почему? Вот основные доводы, которые убедили судей в Томске.

Собственники отходов по закону обязаны заключить договор с регоператором.

Отсутствие договора между сторонами не препятствует регоператору оказывать услуги — он делает это на условиях типового договора.

Услуга подлежит оплате по утвержденному в регионе тарифу.

Отказ от оплаты фактически оказанных ему услуг не допускается.

Подрядчик «ЭКО-Комплекс» подтвердил: мусор вывозился. Это не оспорено.

Факт вывоза мусора «Кооператором» собственными силами сам по себе не освобождает его от оплаты услуг регоператора.

Мусор. Место накопления отходов. Altapress.ru

Из определения Седьмого арбитражного апелляционного суда:

Постановка иных выводов создавала бы предпосылки для нарушения собственниками ТКО экологически требований, установленных федеральным законом № 89, путем уклонения от оформления договорных отношений с регоператором, как единственно возможным субъектом по сбору, транспортированию и захоронению ТКО.

Сколько заплатит владелец магазинов

Суд принял решение взыскать с потребительского общества около 60 тыс. рублей (долг за вывоз мусора), плюс пеня — 7,5 тыс. рублей и еще 5 тыс. — госпошлина.

Счет-фактура. Оплата. Бизнес. Pixabay.com

Как это решение комментирует регоператор

В пресс-службе регоператора отметили, что достаточно значительное число юрлиц и предпринимателей в барнаульской зоне либо до сих пор не заключили договор с «ЭКО-Комплексом» или указывают в нем не полные сведения о количестве объектов.

Они продолжают складировать свой мусор на контейнерные площадки частного сектора или многоквартирных домов. Перекладывая обязанность по оплате за вывоз на жителей. Однако, подобная практика подошла к своему завершению, — полагают в «ЭКО-комплексе».

Решение, как считают в «ЭКО-Комплексе», позволяет регоператорам подавать иски ко всем предпринимателям, которые по факту пользуются услугой «Обращение с ТКО», но не платят за нее.

Подписание договора. СС0

Что намерен предпринять регоператор

«Мы уже приступили к подготовке нескольких сотен исков к юрлицам и индивидуальным предпринимателям барнаульской зоны, — рассказал заместитель гендиректора «ЭКО-Комплекса» Сергей Яремака. — Счет должникам выставляется с момента начала работы регионального оператора — с 1 января 2019 года.

При этом компания готова пойти навстречу бизнесу. Тем, кто до конца года все-таки заключит договор на вывоз мусора, «ЭКО-Комплекс» спишет образовавшуюся задолженность. Всем остальным придется оплатить долг уже по решению суда.