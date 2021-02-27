Мусорный вопрос: глава Минприроды назвал дураком чиновника, предложившего оплачивать рекультивацию свалок за счет россиян

Глава Минприроды Александр Козлов опроверг информацию о том, что рекультивировать мусорные полигоны будут за счет населения, сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Дурак, что могу сказать. Мы не поддерживаем эту позицию», — заявил Козлов.

Ранее директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов рассказал, что в тариф на вывоз мусора могут заложить деньги на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе, сообщал РБК.

На заседании Общественного совета ведомства была представлена презентация, из которой следует, что расчет надбавки (на рекультивацию полигонов) к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) выполнен с использованием средних нормативов накопления ТКО на человека, которые составили 2,53 куб. м на человека в год, пишет «Росбалт».