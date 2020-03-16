Музей. Аэродром. Заводы. Самые интересные проекты и достижения группы компаний «Галэкс» в 2019 году

Прошлый год стал для группы компаний «Галэкс» очень успешным. Три ее ключевых подразделения — системная интеграция, продажа оборудования и сервис — перевыполнили финансовые планы. Общая годовая выручка предприятия составила 1,5 млрд рублей. Из нее меньше половины приходится на Алтайский край и Республику Алтай, остальное — на Сибирь и другие регионы России.

Директор «НТЦ Галэкс» Владимир Графеев и руководители основных подразделений предприятия рассказали, что в течение года происходило в группе компаний и каким образом удалось достичь таких значительных результатов.

Новая структура и офис

В связи с активным развитием ГК «Галэкс» потребовалась новая, более эффективная организационная структура. Кроме этого, компания переехала в новый офис — просторный и технологичный.

Владимир Графеев. Анна Зайкова

Владимир Графеев,

директор «НТЦ Галэкс»:

— Весь год мы перенастраивали бизнес-процессы в наших ключевых направлениях. Раньше они были одинаковыми для продаж, сервиса и системной интеграции. Но молодые сотрудники, которые постоянно предлагают нам идеи по развитию компании, подсказали: это неудобно. Теперь каждым направлением занимается отдельное предприятие. Системная интеграция осталась в «НТЦ Галэкс», так как на него оформлены лицензии, допуски СРО и другие разрешительные документы. Две новые компании, «Галэкс Сервис» и «ГалэксКом», взяли на себя сервис и продажи соответственно. Сейчас они работают в новом офисе в пер. Радищева. Его ввели в эксплуатацию также в 2019 году. Это важное для нас событие — мы расширяемся, увеличиваем площади и количество сотрудников. Несмотря на то что отладка процессов продолжается, по итогам года видно, что наши доходы росли быстрее, чем затраты. Годом ранее было наоборот, что доказывает: мы идем в правильном направлении.

Цифра Более 50% выполненных проектов группы компаний «Галэкс» в 2019 году приходится на заказчиков из коммерческого сектора.

«НТЦ Галэкс»: системная интеграция

Наибольший рост показали проекты в области информационной безопасности — финансовый план перевыполнен в два раза.

Николай Терещенко. Анна Зайкова

Николай Терещенко,

заместитель начальника отдела системной интеграции «НТЦ Галэкс»:

— Помимо классических проектов системной интеграции (строительство инфраструктуры, оснащение инженерными центрами административных зданий или спортивных объектов) у нас были такие, где требовалось развивать новые компетенции. Нам особенно интересны нестандартные проекты, они помогают идти в ногу со временем, чувствовать тренды. Один из них — строительство периметральной системы безопасности на военном аэродроме (юг России). Раньше наша компания делала подобные системы для зданий, спортивных объектов, но для военного аэродрома еще не приходилось. Заказчиком выступает Минобороны РФ, у него особые требования, мы многому учимся. Еще один проект такого рода — строительство сети ШПД на золотодобывающем карьере (Красноярский край). Связь там нужна для обеспечения системы безопас­ности. Вся специализированная техника оснащается оборудованием, для работы которого требуется доступ в интернет. У рабочих на форме есть «маячки», которые предупреждают о повышенном риске. Среди масштабных проектов в Алтайском крае хотелось бы отметить строительство электрических и слаботочных систем в художественном музее. После реконструкции музей станет одним из современнейших за Уралом. В 2020 году планируем освоить новое направление цифровых продуктов. В прошлом году наша компания разработала и внедрила голосовые роботы в МФЦ Новосибирской области. Сейчас мы разрабатываем автоматизированную систему проверки контрагентов. Сотрудникам для сбора информации о потенциальных партнерах вручную необходимо три-пять дней. Система сможет делать то же самое за 15−20 минут. Сначала мы протестируем ее у себя в компании, а потом предложим рынку.

Цифра Более 70% проектов подразделения системной интеграции ГК «Галэкс» реализуется за пределами Алтайского края.

«Галэкс Сервис»: сервисное обслуживание

В 2019 году «Галэкс Сервис» зашел в несколько новых рыночных ниш и продолжил развитие наиболее актуальных услуг. Одна из них — аутсорсинг печати.

Николай Мозговой. Анна Зайкова

Николай Мозговой,

директор компании «Галэкс Сервис»:

— Высокая квалификация кадров и эффективное взаимодействие с другими подразделениями стали залогом нашего роста в 2019 году. Мы «подхватывали» проекты коллег, работали с постоянными клиентами и осваивали новые направления. Например, специалисты «Галэкс Сервис» обследовали более 80 школ в Новосибирской области, провели аудит парка компьютерной техники, выявили слабые места, заказчик остался доволен результатом. В 2020 году мы планируем развивать эту услугу. Еще один интересный проект — подключение мед­учреждения к Центральному архиву медицинских изображений. Там хранятся рентгеновские снимки, что упрощает доступ к результатам обследований. В минфин Алтайского края мы внедрили российское программное обеспечение, как это предписано в федеральном законодательстве. Такие проекты мы планируем реализовывать и в соседних регионах. Важное сервисное направление для нас — это аутсорсинг печати. Клиенту не нужно задумываться о покупке и обслуживании печатной техники — обо всем позаботимся мы. Сейчас у нас семь заказчиков, услуга продвигается сложно, люди пока не осознали ее преимуществ. Новая для нас ниша — это ремонт промышленной электроники. Даже если у нас еще нет опыта в ремонте какого-либо оборудования, мы все равно берем его на диагностику. Квалификации радиоэлектронщиков, работающих в «Галэкс Сервис», хватает, чтобы разобраться в большинстве случаев. Нашими клиентами уже стали несколько заводов Барнаула.

Цифра Более 80% проектов в 2019 году «Галэкс Сервис» реализовал в Алтайском крае.

«ГалэксКом»: продажи оборудования

Направление продаж в 2019 году укрепило свои позиции на рынке СФО и за его пределами, а также нарастило экспертизу в приоритетных компетенциях — софт, серверные и печатные решения, телекоммуникации и информационная безопасность.

Родион Уваров. Анна Зайкова

Родион Уваров,

директор ООО «ГалэксКом»:

— Мы начали работать с крупными промышленными холдингами. Например, для НЛМК поставили порядка 700 единиц разнообразного оборудования на сумму 75 млн рублей. География поставок обширная — Заринск, Калуга, Старый Оскол. Этот заказчик присвоил нам самый высокий статус поставщика — «контрагент с высокой степенью надежности поставок». Для нас это серьезное достижение, мы им гордимся. В Алтайском крае мы реализовали проект для медицинских учреждений — поставили более 1 тыс. единиц печатной и компьютерной техники. Она стоит практически в каждом районе. В этом году мы подписали новый контракт на поставку оборудования для этого заказчика. Самым крупным проектом прошлого года стала модернизация центра обработки данных департамента информатизации Новосибирской области. Его стоимость составила порядка 250 млн рублей. Мы провели очень серьезную работу. Думаю, что таких результатов удалось достичь благодаря опыту — многие сотрудники работают у нас более 10 лет. Они детально вникают в задачи заказчика и эффективно их решают. Важно также и то, что наша компания берет на себя дальнейшее сервисное обслуживание техники.

Цифра Порядка 60% поставок произведено за пределы Алтайского края.

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