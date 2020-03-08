Мужчины стали брать больше микрозаймов на подарки к 8 марта

Число микрозаймов на подарки к Международному женскому дню выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24».

Аналитики выяснили, что в преддверии 8 марта 260 тыс. мужчин оформили займы на подарки на сумму 2,5−2,7 млрд рублей.

«Напомним, что в прошлом году их было 250 тысяч на сумму 2 миллиарда рублей. Больше всего займов оформили мужчины, живущие в Москве и Московской области, Новосибирске и Красноярске», — подсчитали эксперты.

Отмечается, что ряд заемщиков, оформляющих займы в марте, часть суммы потратят на подарок, а вторую — на другие нужды.

Самыми распространенными подарками стали романтическое путешествие или свидание, косметика и парфюмерия, бытовая техника, поход в спа-салон, ювелирные изделия, меха и смартфоны. Среди наиболее оригинальных подарков — дрель, строительные материалы, прыжок с парашютом, посещение пластического хирурга, ремонт в квартире. ю

Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок. Фото: архив компании Tele2.

По данным компании Moneyman, в предпраздничную неделю средний размер ссуды составил 19,3 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге средняя сумма займов достигла 22,4 тыс. рублей, а Пермь стала наиболее скромным городом — 9,1 тыс. рублей.

«Займы на подарки носят эмоциональный характер и, как правило, радость от его покупки проходит в дату первого платежа: „берешь чужие, отдаешь свои“», — отметил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев.

В итоге, по его словам, каждый третий россиянин, взявший микрозаем в микрофинансовой организации (МФО) на подарки, выходит на просрочку через два-три месяца.

Примечательно, что более 60% женщин негативно отнеслись к тому, что подарок купили в кредит, так как ежемесячные выплаты могут негативно сказаться на семейном бюджете.