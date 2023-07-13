«Мужики должны собраться». Зачем крупнейшие промышленники Сибири съехались на Алтай

В Алтайском крае впервые прошел уникальный форум «Сибирский промышленник», на котором собрались производственники из шести регионов Сибирского федерального округа (СФО). Мероприятие стартовало 12 июля по инициативе исполнительного директора Союза промышленников Алтая (СПА) Виктора Мещерякова на территории Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ).

Вместо Госплана

Главным отличием форума от аналогичных собраний стало отсутствие на нем как федеральных, так и региональных чиновников, поскольку идея съезда подразумевала налаживание именно горизонтальных связей между бизнесменами.

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор СПА:

Идея зародилась после того, как была принята стратегия развития СФО, 26 января. Все промышленные отрасли округа в рамках сибирского соглашения начали настраивать на то, чтобы подумать о том, как объединить усилия во всех существующих у нас отраслях, особенно, высокотехнологичном и обрабатывающем производстве, каким образом нам объединить усилия, чтобы ускорить это развитие, создать синергетический эффект.

Председатель правления АЗПИ и СПА Виктор Герман напомнил, что раньше производственные процессы координировали: главк, министерства, Госплан, Совмин и даже ЦК, но теперь промышленникам придется эти функции взять на себя и работать самостоятельно, хотя, разумеется, и при поддержке властей.

Виктор Мещеряков. Олег Богданов, altapress.ru

Кооперация вместо конкуренции

Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по Новосибирской области, президент МОО «МАРП» Сергей Карпекин положительно оценил формат форума, заметив, что «мужики должны собраться, как в старые добрые времена и времена эти надо возрождать, потому что без личного общения, без дружбы между руководителями не делаются дела».

Сергей Карпекин,

руководитель новосибирского отделения РСПП:

Сегодня многие молодые руководители говорят, мол, зачем мне ехать в другой регион на какой-то форум? У моего предприятия там интересов нет, как появятся — поеду и буду с ними взаимодействовать. Но так не получится. Чтобы завтра взаимодействовать, нужно сегодня эту дорожку проторить.

Он также выразил главный посыл мероприятия, заявив, что если раньше и был период, когда промышленники конкурировали друг с другом, то теперь есть понимание, что нужно совместно решать общие задачи.

Рукопожатие. из свободных источников

Проблемы. Свои и чужие

Ряд проблем, озвученных собравшимися на форуме промышленниками, оказался общим для всех регионов. В частности, дефицит кадров испытывают предприятия во всех субъектах, даже в изобилующей высшими учебными заведениями Томской области. Но озвучивались и специфические сложности.

Так, председатель реготделения РСПП в Республике Алтай Сергей Коротеев напомнил, что в советское время республика тоже была промышленно развитым регионом, и только впоследствии превратилась в субъект, «заточенный» на туризм и сельское хозяйство. Коротеев посетовал на проблемы с доступностью в регионе электроэнергии, а также ресурсной базы.

Ороктойский мост, Горный Алтай. Фото предоставлено Еленой Карловой.

Предложения участников

Обсуждение стоящих перед индустриальных сектором вызовов будет продолжаться еще долго — итоговая резолюция, в которую войдут конкретные предложения форумчан по усилению взаимодействия, будет завершена лишь к концу июля.

Однако некоторые предложения уже были высказаны. Так, Сергей Коротеев в ходе своего выступления внес инициативу по созданию единого реестра промышленной недвижимости в Сибири — чтобы оперативно можно было подыскивать подходящие для размещения производств площадки.

Делегат от Красноярского края, гендиректор «ИТС-Сибирь» Артем Гриненко отметил, что многие меры господдержки создавались в расчете на привлечение иностранных инвесторов, однако теперь на это рассчитывать не приходится, поэтому целесообразно в корне пересмотреть всю архитектуру государственной поддержки промышленных предприятий.