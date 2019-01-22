На Алтае суд признал неправомерной продажу 13 рысаков коневодом-банкротом

Признаки неплатежеспособности
Александр Злобин признан банкротом 20 марта 2018 года. Примерно за год до этого, в 2017 году, он продал 13 своих лошадей сыну Евгению Злобину по 50 тыс. рублей за голову. Последний со временем перепродал их чуть дороже другому лицу, который в свою очередь накинул еще немного и перепродал третьему.
В момент продажи сыну лошадей Александр Злобин уже имел много просроченных долгов, с кредиторами не рассчитывался и имел признаки неплатежеспособности, указано в материалах суда.
Цена заниженная
Финансовый управляющий Злобина потребовал признать все 13 сделок по продаже животных (в каждой сделке — одна лошадь) недействительными. Он полагал, что цена, по которой проданы лошади, занижена: американские и французские рысаки, имеющие спортивную ценность или значение для воспроизводства, на рынке стоят намного дороже.
50 тыс. рублей — это равносильно продаже породистой лошади живым весом на мясо, считал арбитражник, предоставивший оценку рыночной стоимости.
К примеру гнедой американский рысак Паваротти ушел в 4 раза дешевле, чем, по данным оценщика, мог бы быть продан: за 228 тыс. рублей.
При этом договор купли-продажи Александр Злобин заключил с заинтересованным лицом — с сыном. Который, как полагал арбитражник, не доказал, что имеет деньги на покупку 13 лошадей даже по такой цене.
Взял взаймы
Евгений Злобин в ответ заявил, что деньги у него были — он взял взаймы около 1 млн рублей у предпринимателя, часть денег предоставил его дед, имеющий доход — пенсию.
Он полагал, что цена вполне соответствовала рыночной — к примеру, состояние того же Паваротти было слабым, спортивных результатов жеребец не имел и спортивной ценности не представлял.
Спор о цене
Впрочем, в ответ на это на суде привели официальные данные Барнаульского ипподрома, согласно которым в августе 2017-го Паваротти занял в бегах третье место, в сентябре — второе, а в мае и июне 2018-го и вовсе первое. И только 1 июля 2018 года он остался без места.
В материала ипподрома указаны как минимум семь рысаков, принадлежавших Злобину и перепроданных, входящий в список лошадей призовых пород, проходивших испытания на Барнаульском ипподроме в 2018 году. Судью официальные сведения ипподрома убедили.
Так или иначе, доводы и доказательства финуправляющего суд счел достаточными. Все 13 сделок по продаже рысаков признаны недействительными.
Но лошадей в конкурсную массу Александра Злобина возвращать не будут. Согласно решению суда, Евгений Злобин обязан вернуть деньги, уплаченные за всех 13 лошадей. Причем из расчета их рыночной стоимости, рассчитанной оценщиком: от 199 до 228 тыс. рублей за голову.