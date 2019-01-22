На Алтае суд признал неправомерной продажу 13 рысаков коневодом-банкротом

18 января краевой арбитражный суд признал недействительными 13 сделок по продаже лошадей американской и французской рысистых пород, совершенных Александром Злобиным, экс-директором «Конного завода «Глушинка». До этого Злобина признали личным банкротом. Как полагал его финансовый управляющий, сделка была направлена на вывод активов.

Признаки неплатежеспособности

Александр Злобин признан банкротом 20 марта 2018 года. Примерно за год до этого, в 2017 году, он продал 13 своих лошадей сыну Евгению Злобину по 50 тыс. рублей за голову. Последний со временем перепродал их чуть дороже другому лицу, который в свою очередь накинул еще немного и перепродал третьему.

В момент продажи сыну лошадей Александр Злобин уже имел много просроченных долгов, с кредиторами не рассчитывался и имел признаки неплатежеспособности, указано в материалах суда.

Цена заниженная

Финансовый управляющий Злобина потребовал признать все 13 сделок по продаже животных (в каждой сделке — одна лошадь) недействительными. Он полагал, что цена, по которой проданы лошади, занижена: американские и французские рысаки, имеющие спортивную ценность или значение для воспроизводства, на рынке стоят намного дороже.

50 тыс. рублей — это равносильно продаже породистой лошади живым весом на мясо, считал арбитражник, предоставивший оценку рыночной стоимости.

К примеру гнедой американский рысак Паваротти ушел в 4 раза дешевле, чем, по данным оценщика, мог бы быть продан: за 228 тыс. рублей.

При этом договор купли-продажи Александр Злобин заключил с заинтересованным лицом — с сыном. Который, как полагал арбитражник, не доказал, что имеет деньги на покупку 13 лошадей даже по такой цене.

Гнедой американский рысак Кромвель принадлежал Александру Злобину. trotting.ru

Взял взаймы

Евгений Злобин в ответ заявил, что деньги у него были — он взял взаймы около 1 млн рублей у предпринимателя, часть денег предоставил его дед, имеющий доход — пенсию.

Он полагал, что цена вполне соответствовала рыночной — к примеру, состояние того же Паваротти было слабым, спортивных результатов жеребец не имел и спортивной ценности не представлял.

Спор о цене

Впрочем, в ответ на это на суде привели официальные данные Барнаульского ипподрома, согласно которым в августе 2017-го Паваротти занял в бегах третье место, в сентябре — второе, а в мае и июне 2018-го и вовсе первое. И только 1 июля 2018 года он остался без места.

В материала ипподрома указаны как минимум семь рысаков, принадлежавших Злобину и перепроданных, входящий в список лошадей призовых пород, проходивших испытания на Барнаульском ипподроме в 2018 году. Судью официальные сведения ипподрома убедили.

Так или иначе, доводы и доказательства финуправляющего суд счел достаточными. Все 13 сделок по продаже рысаков признаны недействительными.

Но лошадей в конкурсную массу Александра Злобина возвращать не будут. Согласно решению суда, Евгений Злобин обязан вернуть деньги, уплаченные за всех 13 лошадей. Причем из расчета их рыночной стоимости, рассчитанной оценщиком: от 199 до 228 тыс. рублей за голову.