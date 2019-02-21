На Алтае банк наказали за навязывание кредита по телефону

В Алтайском крае антимонопольщики оштрафовали банк «Восточный» за «незаконное распространение рекламы кредитных услуг по телефону». Об этом сообщает пресс-служба краевого УФАС.

Заявителем выступил житель края. Он сообщил в антимонопольное управление, что его удивило настойчивое навязывание предложения услуг от банка, клиентом которого он не является и которому не давал согласия на получения рекламы по телефону.

Как сообщили в УФАС, банк во время рассмотрения дела признал, что заявитель не является его клиентом, а поступающие звонки с рекламой своих услуг гражданину, объяснил технической ошибкой.

Теперь телефонный номер заявителя исключили из базы номеров банка. А саму организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.