Общепит в шоколаде. На Алтае 80% бывших плательщиков ЕНВД сообщили об увеличении налоговой нагрузки

Больше половины российских предпринимателей и почти 80% из Алтайского края, плативших до 1 января единый налог на вмененный доход (ЕНВД), сообщили, что их налоговая нагрузка увеличилась. Это показали результаты опроса, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена при президенте России. Их прокомментировал Андрей Осипов, уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае.

Говорят о росте нагрузки

В целом по стране в опросе участвовали 5,3 тыс. предпринимателей — бывших плательщиков ЕНВД, которые после его отмены вынуждены были выбирать другую систему налогообложения.

Сколько было опрошено в Алтайском крае, Андрею Осипову неизвестно, но он полагает, что не очень много — это не был сплошной опрос, поэтому результаты он считает не вполне объективными.

А результаты такие: в среднем по стране 64% предпринимателей рассказали об увеличении налоговой нагрузки, в Алтайском крае — 79,5%.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Общепит в хорошей ситуации

Между тем алтайский бизнес-омбудсмен предложил по-другому взглянуть на результаты опроса: у кого-то нагрузка, наоборот, уменьшилась. К их числу он отнес, в частности, сферу общественного питания, у которого раньше нагрузка была высокой. А сейчас, наоборот, уменьшилась.

«Мы целенаправленно снизили потенциально возможный годовой доход у общепита (с которого и рассчитывается налог по патенту — 6%. — Прим. altapress.ru): по Барнаулу до 1 млн рублей и по убывающей — для других других муниципалитетов. Практически снижение — от 3 до 4 раз. Общепит сейчас оказался в хорошей ситуации», — прокомментировал Андрей Осипов.

По его мнению, снижение налоговой нагрузки произошло и в ряде других сфер бизнеса.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Новые изменения

Андрей Осипов рассказал, что патентная система будет дорабатываться. По его словам, губернатор внес в АКЗС законопроекты, которые позволят перейти на патент индивидуальным предпринимателям, которые занимаются междугородними маршрутными перевозками — с предложением обращались сами перевозчики.

Изменения в планетной системе ожидают и владельцев большегрузов, а также мелкую торговлю.

Сельские магазины выживают , потому что торгуют всем — от соли до ювелирных изделий. Анна Зайкова

Мы выделяли площадь торгового зала до 50 кв. метров и от 50 до 150 «квадратов». Получалось, если площадь 10−30 метров, платить приходится, как за 50. А если 51−52 метра — то в два раза больше, как за 150. Поэтому в закон будут внесены изменения, чтобы вести расчет исходя из 1 кв. метра площади. Это существенное изменение, которое коснется небольших магазинов — в первую очередь, сельских, — рассказал Андрей Осипов.

Изменения рассмотрят депутат на сессии 25 марта.

По данным бизнес-омбудсмена, 13,5 тыс. индивидуальных предпринимателей Алтайского края получили около 16 тыс. патентов. В 2020 году по патенту платили налог 612 человек.