Общепит в шоколаде. На Алтае 80% бывших плательщиков ЕНВД сообщили об увеличении налоговой нагрузки

Говорят о росте нагрузки
В целом по стране в опросе участвовали 5,3 тыс. предпринимателей — бывших плательщиков ЕНВД, которые после его отмены вынуждены были выбирать другую систему налогообложения.
Сколько было опрошено в Алтайском крае, Андрею Осипову неизвестно, но он полагает, что не очень много — это не был сплошной опрос, поэтому результаты он считает не вполне объективными.
А результаты такие: в среднем по стране 64% предпринимателей рассказали об увеличении налоговой нагрузки, в Алтайском крае — 79,5%.
Общепит в хорошей ситуации
Между тем алтайский бизнес-омбудсмен предложил по-другому взглянуть на результаты опроса: у кого-то нагрузка, наоборот, уменьшилась. К их числу он отнес, в частности, сферу общественного питания, у которого раньше нагрузка была высокой. А сейчас, наоборот, уменьшилась.
«Мы целенаправленно снизили потенциально возможный годовой доход у общепита (с которого и рассчитывается налог по патенту — 6%. — Прим. altapress.ru): по Барнаулу до 1 млн рублей и по убывающей — для других других муниципалитетов. Практически снижение — от 3 до 4 раз. Общепит сейчас оказался в хорошей ситуации», — прокомментировал Андрей Осипов.
По его мнению, снижение налоговой нагрузки произошло и в ряде других сфер бизнеса.
Новые изменения
Андрей Осипов рассказал, что патентная система будет дорабатываться. По его словам, губернатор внес в АКЗС законопроекты, которые позволят перейти на патент индивидуальным предпринимателям, которые занимаются междугородними маршрутными перевозками — с предложением обращались сами перевозчики.
Изменения в планетной системе ожидают и владельцев большегрузов, а также мелкую торговлю.
Мы выделяли площадь торгового зала до 50 кв. метров и от 50 до 150 «квадратов». Получалось, если площадь 10−30 метров, платить приходится, как за 50. А если 51−52 метра — то в два раза больше, как за 150. Поэтому в закон будут внесены изменения, чтобы вести расчет исходя из 1 кв. метра площади. Это существенное изменение, которое коснется небольших магазинов — в первую очередь, сельских, — рассказал Андрей Осипов.
Изменения рассмотрят депутат на сессии 25 марта.
По данным бизнес-омбудсмена, 13,5 тыс. индивидуальных предпринимателей Алтайского края получили около 16 тыс. патентов. В 2020 году по патенту платили налог 612 человек.