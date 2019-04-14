На Алтае будут выпускать оборудование для компании «Татнефть» и оздоравливать ее сотрудников

Губернатор региона Виктор Томенко обсудил варианты сотрудничества с крупнейшим предприятием Татарстата компанией «Татнефть». Глава Алтайского края высоко оценил значимость подписанного плана конкретной работы с промышленным гигантом.

«Наше практическое взаимодействие направлено, с одной стороны, на обеспечение производственной деятельности предприятий, входящих в структуру Татнефти. Предприятия Алтайского края предлагают наладить поставки самого разного оборудования, в том числе специализированного — для нефтехимии, нефтепереработки, а также энергетического оборудования. Мы предлагаем возможности оздоровления работников предприятий Татнефти на Алтае. Белокуриха — единственный курорт федерального значения за Уралом, его оздоравливающий, бальнеологический эффект сегодня признан всеми», — подчеркнул Виктор Томенко.