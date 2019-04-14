Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 апреля 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

На Алтае будут выпускать оборудование для компании «Татнефть» и оздоравливать ее сотрудников

12 апреля в рамках официального визита делегация Алтайского края посетилf промышленные предприятия в Казани, Елабуге, Набережных Челнах.

Визит Виктора Томенко в Татарстан
Визит Виктора Томенко в Татарстан
altairegion22.ru

Губернатор региона Виктор Томенко обсудил варианты сотрудничества с крупнейшим предприятием Татарстата компанией «Татнефть». Глава Алтайского края высоко оценил значимость подписанного плана конкретной работы с промышленным гигантом.

«Наше практическое взаимодействие направлено, с одной стороны, на обеспечение производственной деятельности предприятий, входящих в структуру Татнефти. Предприятия Алтайского края предлагают наладить поставки самого разного оборудования, в том числе специализированного — для нефтехимии, нефтепереработки, а также энергетического оборудования. Мы предлагаем возможности оздоровления работников предприятий Татнефти на Алтае. Белокуриха — единственный курорт федерального значения за Уралом, его оздоравливающий, бальнеологический эффект сегодня признан всеми», — подчеркнул Виктор Томенко.

Руководители обоих регионов подчеркнули, что для увеличения товарооборота будет создана программа взаимодействия, рассчитанная на период с 2020 по 2022 годы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость