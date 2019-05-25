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Экономика

На Алтае неизвестные пытались построить сооружение на территории захоронений

Сотрудники инспекции по госохране объектов культурного наследия Республики Алтай выяснили, что на территории памятника археологии — объекта культурного наследия «Чултуков лог-1», ведутся земляные и строительные работы без разрешения. Они были приостановлены, сообщают «Новости Горного Алтая».

На территории памятника археологии в Майминском районе.
На территории памятника археологии в Майминском районе.
okn-ra.ru

Памятник археологии «Чултуков лог-1» расположен в Майминском районе. В свое время ученые выявили на этой территории 40 насыпей. Здесь сосредоточены захоронения фактически всех археологических культур эпохи раннего железа Горного Алтая (быстрянской, пазырыкской, кара-кобинской).

И вот республиканская инспекция по охране памятников сообщила, что на площади около 196 кв. метров выявила нарушение: здесь соорудили 50 столбчатых фундаментов — возможно, для строительства каркасного строения. При этом земляные работы провели с извлечением грунта. Кто именно занялся освоением территории охраняемого памятника, из сообщения инспекции неясно.

Между тем, инспекция не выдавала разрешения на ведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов или иных работ на территории выявленного памятника археологии.

В связи с эти работы на этой территории приостановлены.

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