На Алтае 60% ипотечных сделок жители оформляют по господдержке

В январе — апреле 2024 года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ ипотечных кредитов на 3,7 млрд рублей. Около 60% сделок проведено в рамках программ господдержки.

За четыре месяца ипотеку в ВТБ оформили более тысячи жителей Алтайского края и Республики Алтай на общую сумму 3,7 млрд рублей, что на 8% выше результата аналогичного периода прошлого года. Средний размер одного кредита составил 3,5 млн рублей.

В рамках льготных программ ВТБ в январе-апреле провел 60% от общего числа ипотечных сделок. Чаще всего жители регионов Алтая выбирали «семейную ипотеку» — по ней заключено около 300 сделок на 1,3 млрд рублей. Еще 600 млн рублей выдано по основной программе господдержки.

Результаты первых четырех месяцев показывают, что ипотечный спрос переориентировался на первичный рынок жилья, где работают программы господдержки. По итогам января-апреля на долю льготной ипотеки приходится почти 60% выданных нами жилищных кредитов. Ожидаем, что до конца первого полугодия этот тренд сохранится — в ожидании завершения программы господдержки «для всех» со ставкой 8% заемщики поспешат выйти на сделки. В дальнейшем, спрос продолжит замедляться под воздействием мер регулятора, направленных на охлаждение рынка кредитования, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

В целом, по оценке экспертов банка, в апреле продажи ипотеки в России составили 455 млрд рублей, увеличившись на 2% к марту текущего года и показав снижение на 20% к апрелю прошлого года. Тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей — на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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