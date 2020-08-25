На Алтае может появиться реальный конкурент Горкунову и комбинату «Индустриальный»

В Алтайский край планирует зайти еще один инвестор, специализирующийся на выращивании овощей закрытого грунта. Речь идет о компании «Кубанские теплицы», которая, по данным altapress.ru, рассматривает возможности строительства объекта вблизи Новоалтайска.

О новом проекте пока известно немного. На сегодняшний день подготовлен проект соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Новоалтайска и «Кубанскими теплицами».

Документ проходит процедуру согласования.

Между тем, инвестору уже предложено два земельных участка, которые компания может получить в аренду без торгов, если станет официальным резидентом территории особого экономического развития (ТОСЭР).

Как рассказал altapress.ru глава Новоалтайска Сергей Еремеев, речь идет о площадях бывшей военной части, которая ранее располагалась на территории города. Теперь решено передать ее под новые производства.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Какие площади требуются инвестору, Еремеев не назвал. Известно лишь, что проект предусматривает строительство тепличного комплекса мощностью 17 тыс тонн овощей в год.

Таким образом «Кубанские теплицы» могут стать реальным конкурентом компании «Горкунов», которая сейчас арендует барнаульское предприятие «Индустриальный».

По итогам 2019 года арендатор планировал получить на этой площадке 14 тыс. тонн овощей, а в дальнейшем наращивать производительность.

Что известно о планах Горкунова

На прошлой неделе в Барнауле с рабочим визитом приезжал Борис Горкунов, директор одноименной группы компаний. Именно она в 2019 году взяла под свое крыло «Индустриальный».

Борис Горкунов , директор тепличных предприятий. Антон Федотов , www. altairegion22.ru/

Инвестор в очередной раз подтвердил серьезность своих намерений. Речь идет о постепенной модернизации устаревших теплиц на «Индустриальном». За время своей работы компания уже вложила в комбинат более 170 млн рублей, говорится на офсайте региона.

Борис Горкунов подтвердил, что готов участвовать в торгах по продаже имущества «Индустриального». Стартовая цена объекта пока не называется.