На Алтае может появиться реальный конкурент Горкунову и комбинату «Индустриальный»

О новом проекте пока известно немного. На сегодняшний день подготовлен проект соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Новоалтайска и «Кубанскими теплицами».
Документ проходит процедуру согласования.
Между тем, инвестору уже предложено два земельных участка, которые компания может получить в аренду без торгов, если станет официальным резидентом территории особого экономического развития (ТОСЭР).
Как рассказал altapress.ru глава Новоалтайска Сергей Еремеев, речь идет о площадях бывшей военной части, которая ранее располагалась на территории города. Теперь решено передать ее под новые производства.
Какие площади требуются инвестору, Еремеев не назвал. Известно лишь, что проект предусматривает строительство тепличного комплекса мощностью 17 тыс тонн овощей в год.
Таким образом «Кубанские теплицы» могут стать реальным конкурентом компании «Горкунов», которая сейчас арендует барнаульское предприятие «Индустриальный».
По итогам 2019 года арендатор планировал получить на этой площадке 14 тыс. тонн овощей, а в дальнейшем наращивать производительность.
Что известно о планах Горкунова
На прошлой неделе в Барнауле с рабочим визитом приезжал Борис Горкунов, директор одноименной группы компаний. Именно она в 2019 году взяла под свое крыло «Индустриальный».
Инвестор в очередной раз подтвердил серьезность своих намерений. Речь идет о постепенной модернизации устаревших теплиц на «Индустриальном». За время своей работы компания уже вложила в комбинат более 170 млн рублей, говорится на офсайте региона.
Борис Горкунов подтвердил, что готов участвовать в торгах по продаже имущества «Индустриального». Стартовая цена объекта пока не называется.