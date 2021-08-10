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Экономика

На Алтае набирает обороты крупный инвестпроект по производству качественной говядины

Сельхозпредприятие «Чумышское» Тальменского района планирует начать реализацию второй очереди своего инвестропроекта. Речь идет о строительстве откормочной площадки на 3,5 тыс. голов скота.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Как сообщает минсельхоз региона, еще два года назад на окраине села Зайцево в Тальменском районе был пустырь.

Теперь здесь на площади в семь гектаров возведен животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 1,7 тыс. голов скота. С 2019 года в развитие производства предприятие вложило более 250 млн рублей.

Параллельно со строительством и обустройством животноводческой базы хозяйство формирует маточное поголовье.

Летом этого года «Чумышское» закупило более 100 голов племенного молодняка в хозяйстве «Наука» Егорьевского района. До конца года их число планируется увеличить до 200.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Также активными темпами формируется кормовая база для скота в предстоящую зимовку. На животноводческой базе обустроена и постепенно заполняется зона для складирования тюков сена и сенажа в упаковке.

Что будет в итоге

Реализация проекта рассчитана до 2026 года. На выходе инвесторы планируют получить крупный животноводческий комплекс на 5 тыс. голов скота.

Получать здесь планируют 1,8 тыс. тонн мяса говядины в живом весе.

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