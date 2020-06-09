На Алтае началось строительство нового мусоросортировочного комплекса

В четвертом квартале 2020 года в Алтайском крае планируется ввод в действие нового мусоросортировочного комплекса. Участок для него уже взят в аренду, производственная линия закуплена и подрядчик в настоящий момент готовит площадку, сообщил в ходе интернет-конференции председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

Как это работает

Комплекс по сортировке отходов планирует ввести региональный оператор твердых коммунальных отходов Рубцовской зоны «ВторГеоРесурс». Производственную линию стоимостью 5,5 млн рублей компания приобрела в 2019 году, рассказал Альберт Лунев.

Линия представляет собой мусоросортировочный комплекс 7GreenLine-проф с автозагрузкой 40 кубометров. Производительность — до 100 тыс. тонн в год.

Такие линии устанавливают в здании или ангаре без строительства фундаментов, эстакад и бетонных приямков, дает разъяснения сайт подмосковной компании «СнабГеоСтрой», разработчика и производителя линии.

Авторы разработки утверждают: на модульных комплексах 7GReenLine отбирается до 70% полезного вторсырья.

Где его построят

По словам Альберта Лунева, комплекс разместят на участке площадью 1,5 гектара, взятом в долгосрочную аренду.

Участок относится к землям промышленности и иного спецназначения, расположен он в 2,7 км на северо-запад от поселка Мичуринский Рубцовского района.

Это, по словам депутата, является оптимальным решением — ведь участок граничит с полигоном ТБО, внесенным в госреестр объектов размещения отходов.

По сведениям Альберта Лунева, подрядная организация фирма «КДС» приступила к выполнению работ на площадке. В минстрое края уточнили, что он ведет планировку участка — подготовку ровной поверхности, уплотнение грунта и др.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию комплекса — четвертый квартал 2020 года. Он обеспечит 20 рабочих мест.

Что еще планируется сделать

В целом же в Алтайском крае предполагается организовать 11 межмуниципальных зональных центров, 23 объекта обработки, шесть объектов утилизации, 11 полигонов, 30 мусороперегрузочных станций, два экотехнопарка.

И, кроме этого, построить несколько десятков предприятий, которые должны будут заняться переработкой и утилизацией мусора, следует из территориальной схемы размещения ТКО, принятой в 2019 году минприроды края.

Как будут реализовываться эти проекты, на какие средства и в какой срок, к сожалению, неизвестно. Пока ни один уровень бюджета не подтвердил свою готовность участвовать в финансировании программного документа, — рассказал Альберт Лунев.

Вывоз мусора. sgd22.ru

Что такое «ВторГеоРесурс»

Компания является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Рубцовской зоны. Ключевыми учредителями компании являются новосибирцы Александр Шагин и Олег Медведев (у них по 35% долей).

В Рубцовскую зону входят Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы (данные управления края по тарифам).