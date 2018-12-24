На Алтае на фоне скандала пытаются продать разорившуюся птицефабрику за 390 млн рублей

24 декабря должны были состояться торги по продаже имущества птицефабрики «Павловская», однако из-за отсутствия заявок их отменили. Предприятие пытались продать уже в третий раз. Скандал, связанный с действиями конкурсного управляющего, привлекательности объекту не добавляет.

Летом 2011 году руководство "Россельхозбанка" вместе с краевыми СМИ смотрели, как проходит модернизация на "Павловской птицефабрики"

Согласно официальной информации, в единый лот входили земельные участки, производственные помещения, включая птичники, кормоцех, склады, оборудование, автомобили и многое другое.

Вместе с предприятием организаторы торгов пытались продать и кур-несушек на общую сумму 52,7 млн рублей. Птицы не находятся в залоге у банка.

Стоимость залогового имущества составила 222,1 млн рублей, не залогового — 165,6 млн.

Летом 2011 году руководство «Россельхозбанка» вместе с краевыми СМИ смотрели , как проходит модернизация на «Павловской птицефабрики» Анна Зайкова

Опрошенные altapress.ru представители отрасли считают, стоимость «Павловской птицефабрики» завышена и вряд ли в ближайшее время на нее найдется покупатель. Яичное производство в последние годы подвержено сильной волатильности цен, поэтому просчитать перспективы инвестирования в подобный проект довольно сложно.

В чем подозревают управляющего?

Как стало известно altapress.ru, желающий приобрести объект все же есть. Однако покупке птицефабрики мешает одно обстоятельство.

5 декабря в Арбитражный суд Алтайского края поступил иск от Федеральной налоговой службы. Ведомство требует признать действия конкурсного управляющего Ивана Горбунова незаконными и взыскать с него 56 млн рублей.

Истец настаивает, что управляющий продавал кур-несушек на сторону, проводил операции с контрагентами минуя расчетный счет, не отражал достоверные сведения в отчетах.

Первое заседание по этому делу должно пройти 6 февраля 2019 года.

В случае, если бы покупатель решил приобрести объект до окончательного решения по этому делу, обязательства по выплате долга перед налоговой легло бы на него.

Как птицефабрика оказалась в банкротах?

Как и на других предприятиях бывшего агрохолдинга «Изумрудная страна», на «Павловской птицефабрики» проблемы начались в 2012 году — после того, как у агрохолдинга возникли проблемы с «Россельхозбанком», который заморозил дальнейшее финансирование.

Николай Хомайко ( слева) с Евгением Роговским на «Павловской птицефабрике», которую кредитовал «Россельхозбанк». Анна Зайкова

Долгое время учредители «Изумрудной страны» супруги Антипины заявляли, что предприятие можно спасти и оно имеет перспективы дальнейшего развития. С конца 2013 года птицефабрикой руководил сын Ольги Антипиной Степан.

В декабре 2014 года иск о банкротстве предприятия в арбитраж подало управление налоговой инспекции по Алтайскому краю.