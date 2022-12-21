На Алтае особая энергетика. Главные вопросы о будущем важной отрасли экономики

Как Республика Алтай экономит на электроэнергии сотни миллионов, зачем прокладывать новую линию электропередач в обход Казахстана, и почему Алтайский край остается в стороне от главных событий сибирской энергосистемы, разбирался altapress.ru.

Разворот на Восток

Прогноз на 2022−2024 годы предполагает рост спроса на электроэнергию в Сибири выше среднего по РФ — на 1,6%. Высокий спрос связан, прежде всего, с расширением пропускной способности Восточного полигона.

Переориентация логистических цепочек с Запада на Восток обернулась для России серьезным ростом нагрузки на транспортную инфраструктуру Дальнего Востока, которая не была рассчитана на такое давление.

С 2023 года стартует масштабный проект по реконструкции и расширению БАМа и Транссиба — это, вкупе с наращиванием индустриальных мощностей, и обеспечит повышенное энергопотребление.

Прогнозные темпы прироста потребления электроэнергии по регионам Сибири:

Республика Тыва: +14,8%

Республика Бурятия: +4,1%

Забайкальский край: +3,6%

Иркутская область: +2,3%

В энергосистеме Красноярского края темп прироста ожидается на среднем уровне, на остальных территориях Сибири, включая Алтайский край и Республику Алтай — ниже среднего. Последние два региона остались несколько в стороне от событий, происходящих на Востоке.

Электричество. Pixabay.com

Обход Казахстана

Что касается Алтая, то его ожидают изменения не на восточном, а на западном направлении. В настоящее время линии электропередач, связывающих энергосистемы Сибири и Урала, проходят по территории Казахстана. Вместо этого планируется проложить линию «Алтай — Таврическая», полностью находящуюся в России.

От подстанции «Алтай», расположенной на севере Алтайского края, линия пойдет через Новосибирскую область в Омскую — до подстанции «Таврическая», находящейся в одноименном поселке городского типа. Подстанцию «Алтай» планируется модернизировать, расширив возможности ее распределительных устройств.

Подстанция «Кристалл» в Барнауле. Doc22.ru

Два в одном

В текущем году также были объединены алтайские филиалы «Россетей» — «Горно-Алтайские электрические сети» вошли в состав «Алтайэнерго». В последнем altapress.ru сообщили, что объединение не привело к каким-либо кардинальным изменениям в работе подразделений.

Весь персонал сохранился и продолжает работать в прежнем режиме. Все основные направления деятельности также реализуются без изменений. Объединение филиалов же было обусловлено тем, что в 2021 году тарифы Алтайского края и Республики Алтай на передачу электроэнергии были сведены в единую зону.

Когда мы едины…

В 2020 году российский премьер-министр Юрий Борисов предложил президенту РФ Владимиру Путину усовершенствовать энергосистему России, организовав выравнивание тарифов путем объединения региональных энергосистем.

В Объединенной энергосистеме Сибири предполагалось «свести» Республику Алтай с Алтайским краем, а Республику Тыва — с Иркутской областью. Тарифы на передачу электроэнергии в Тыве должны были при этом снизиться на 85%, а в Республике Алтай — на 45%. В Иркутской области и Алтайском крае тарифы должны были вырасти на 4%.

ЛЭП. ГК «Россети»

«Энергоматрешка»

Власти Иркутской области наотрез отказались идти на такой шаг, к тому же, между областью и Тывой нет прямых электрических связей. Что касается двух Алтаев, то в 2021 году их губернаторам удалось организовать процесс таким образом, чтобы объединение не повлекло за собой роста тарифа для края, при этом в республике он существенно снизился, хотя и не на 40%, как планировалось ранее.

Как рассказали altapress.ru в комитете по тарифам Республики Алтай, реальное снижение тарифов на электрическую энергию составило от 13% до 25%. Благодаря этому, за 2021 год потребители сэкономили около 127 млн рублей, экономия за 2022 год ожидается на уровне 239 млн рублей. Выпадающие доходы сетевых организаций компенсируются из федерального и республиканского бюджетов.

Факт Энергосистема Алтайского края и Республики Алтай, входящая в ОЭС Сибири, состоит условно из четырех энергорайонов: Барнаульский, Бийский (включает Белокуриху и Республику Алтай), Кулундинский, Рубцовский. Электроэнергия в Республику Алтай, как и в Бийский энергорайон, поступает по линиям электропередачи от подстанций «Барнаульская» и «Чесноковская».

Электричество. Энергетик. Pixabay.com

Будем развивать «тепло»

Оценивая необходимость инвестиций, власти делают ставку на тепловые электростанции (ТЭС). Вложения в них втрое превышают инвестиции во все остальные форматы генерации, вместе взятые.

ТЭС Алтайского края, включая электростанции промышленных предприятий, в сентябре выработали на 35,9% больше энергии, чем годом ранее. Такие данные приводит Филиал Системного оператора — Новосибирского РДУ, выполняющего функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

Рост обусловлен необходимостью компенсировать снижение выработки Енисейского каскада ГЭС в связи с крайне маловодной гидрологической обстановкой.

Яровская ТЭЦ. Минпромэнерго АК.

Альтернативные источники

Схема развития Единой энергетической системы России на 2022−2028 годы предполагает сокращение вложений в гидроэнергетику и наращивание вложений в солнечные и ветряные электростанции.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии в Алтайском крае составят:

2,8 млн рублей — в 2022 году;

9,7 млн рублей — в 2023 году;

16 млн рублей — в 2024 году.

Выработка солнечных электростанций Республики Алтай в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года сократилась на 0,4%.

В Республике Алтай ввели еще одну солнечную электростанцию. Алтайское РДУ.

Дорогой ток

Оба Алтая — лидеры Сибирского федерального округа по стоимости электроэнергии. Ниже приведены цены за киловатт-час в регионах СФО для рядовых потребителей без льгот, живущих в домах, не оборудованных электроплитами:

Алтайский край — 5,10 руб.

Республика Алтай — 5,85 руб.

Омская область — 4,72 руб.

Республика Тыва — 4,22 руб.

Томская область — 4,04 руб.

Красноярский край 3,96 руб.

Кузбасс — 3,43 руб.

Новосибирская область — 3,36 руб.

Республика Хакасия — 2,67 руб.

Иркутская область — 1,42 руб.

В минпромэнерго Алтайского края сообщили, что федеральный центр получил от регионального правительства ряд предложений по снижению тарифной нагрузки, однако в настоящее время их рассмотрение отложено «на период до решения первоочередных задач».