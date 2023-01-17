На Алтае отремонтируют пять мостов на подъезде к Телецкому озеру

По информации ведомства, работы пройдут на мостах через горный ручей и реки Уба, Высельская Уба.
Также отмечается, что подъездная дорога к Телекому озеру включена в федеральную трассу «Чуйский тракт» с 2020 года.
«На участках подходов к мостам, а также на подтопляемых участках дороги установят подпорные стенки с использованием габионно-сетчатых конструкций. После проведения ремонтных работ существенно улучшится комфорт и безопасность движения по мостам и на подходах к ним», — сообщает Владимир Власов, главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.
Сроки проведения ремонта не уточняются.
Ранее, ледяной прибой на Телецком озере сфотографировали в алтайском заповеднике.
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