17 января
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Экономика

На Алтае отремонтируют пять мостов на подъезде к Телецкому озеру

Ремонт пяти мостов на 140-километровом подъезде к заповедному Телецкому озеру в Республике Алтай проведет Росавтодор, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru

По информации ведомства, работы пройдут на мостах через горный ручей и реки Уба, Высельская Уба.

Также отмечается, что подъездная дорога к Телекому озеру включена в федеральную трассу «Чуйский тракт» с 2020 года.

«На участках подходов к мостам, а также на подтопляемых участках дороги установят подпорные стенки с использованием габионно-сетчатых конструкций. После проведения ремонтных работ существенно улучшится комфорт и безопасность движения по мостам и на подходах к ним», — сообщает Владимир Власов, главный специалист отдела локальных экспертиз по объектам транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Сроки проведения ремонта не уточняются.

Ранее, ледяной прибой на Телецком озере сфотографировали в алтайском заповеднике.

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