На Алтае подняли зарплату сельским чиновникам, но они все равно разбегаются

«Люди разбегаются», — сообщила на съезде совета муниципальных образований региона председатель ассоциации Светлана Агаркова. По ее словам, повышения зарплаты сельские чиновники не видели с 2013 года.
Светлана Агаркова,
председатель совета муниципальных образований Алтайского края:
От 8 до 12 сотрудникам районных администраций производятся надбавки, чтобы довести их заработные платы до уровня МРОТ. Средний доход муниципального служащего в 1,5 раза ниже общекраевого показателя.
По словам Агарковой, в районах катастрофически не хватает специалистов градостроительного профиля, бухгалтеров, качественных юристов.
Специалисты с высшим образованием не желают работать в исполнительных органах власти районов.
Светлана Агаркова,
председатель совета муниципальных образований Алтайского края:
Им предлагают работу другие федеральные структуры и они туда идут.
Кроме повышения зарплат в нынешнем году в районах начали решать вопрос с транспортным обеспечением.
По данным ассоциации, в 32% алтайских муниципалитетах автомобили не пригодны к эксплуатации, в 4% их вообще нет.