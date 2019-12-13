На Алтае подняли зарплату сельским чиновникам, но они все равно разбегаются

В 2019 году муниципальным служащим Алтайского края подняли заработную плату на 15%, однако она все равно остаётся на низком уровне.

«Люди разбегаются», — сообщила на съезде совета муниципальных образований региона председатель ассоциации Светлана Агаркова. По ее словам, повышения зарплаты сельские чиновники не видели с 2013 года.

Светлана Агаркова,

председатель совета муниципальных образований Алтайского края:

От 8 до 12 сотрудникам районных администраций производятся надбавки, чтобы довести их заработные платы до уровня МРОТ. Средний доход муниципального служащего в 1,5 раза ниже общекраевого показателя.

По словам Агарковой, в районах катастрофически не хватает специалистов градостроительного профиля, бухгалтеров, качественных юристов.

Специалисты с высшим образованием не желают работать в исполнительных органах власти районов.

Светлана Агаркова. Олег Богданов

Светлана Агаркова,

председатель совета муниципальных образований Алтайского края:

Им предлагают работу другие федеральные структуры и они туда идут.

Кроме повышения зарплат в нынешнем году в районах начали решать вопрос с транспортным обеспечением.

По данным ассоциации, в 32% алтайских муниципалитетах автомобили не пригодны к эксплуатации, в 4% их вообще нет.