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Экономика

На Алтае построят новый аэропорт

В Горно-Алтайске построят новый аэропорт с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров, сообщает "Интерфакс".

Грозовое небо в аэропорту Горно-Алтайска
Грозовое небо в аэропорту Горно-Алтайска
t.me/nash_altay

Старый аэропорт снесут после постройки нового. За правительством республики — расширение полосы до 550 метров и строительство перронов

Об этом рассказал Герман Греф, бессменный президент Сбербанка.

Аэропорт могут назвать в честь Рериха или императрицы Елизаветы, указывает "Бийский рабочий". О сроках возведения воз0душной гавани республики не сообщается.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что в 2022 году регион посетили 2,5 млн туристов — на 15% больше, чем годом ранее. Население республики при этом составляет 211 тыс. человек.

Между тем акции Бийского аэропорта пустили с молотка.

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