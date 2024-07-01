На Алтае приступили к сортовой оценке посевов озимых и яровых культур

В этом году специалисты органа инспекции Алтайского филиала «Центр оценки качества зерна» впервые проводят сортовую оценку семенных посевов. 26 июня они оценили состояние площадей с озимой рожью сорта «Влада» высших репродукций на территории Первомайского района.

В ходе обследования специалисты анализировали степень засоренности и пораженности посевов вредителями и болезнями, плотность распределения растений, при этом сортовая чистота озимой ржи не устанавливается.

«Полученные данные показали, что посевы характерны для данного сорта, соответствуют его официальному описанию и обладают должным уровнем пространственной изоляции, что особенно важно для перекрестного опыления и существенно влияет на качество будущих семян. Отмечена и высокая агрономическая культура, что также должно позитивно сказаться на урожайности», — сообщает пресс-служба Центра.

Специалисты Алтайского филиала «Центр оценки качества зерна» напоминают сельхозпроизводителям, что для высева семян, культивируемых на их полях, требуется провести своевременную оценку сортовых характеристик.

«Для этого необходимо оформить заявку на апробацию и предоставить соответствующие документы, подтверждающие законность использования выбранного сорта, и документы на семена. В рамках этой процедуры исполнители из Алтайского филиала осуществляют оценку сортовых посевов, следуя методу, утвержденному Решением Совета Евразийской экономической комиссии», - сказано в сообщении.

Самое важное - в нашем Telegram-канале