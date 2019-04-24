На Алтае продадут два крупных завода из-за долга в 9 млрд рублей

В апреле седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске вынес решение в отношении компании «Юг Сибири», которая управляла двумя крупными маслоэкстракционными заводами в Бийске и Барнауле. Конкурсное производство по этим активам будет проходить в течение полугода.

Суд в Томске отменил решение алтайского арбитража по введению в отношении «Юга Сибири» процедуры наблюдения, которое действовало с февраля 2019 года.

Конкурсным управляющим должника утвержден Сергей Баканов.

«Требования Промсвязьбанка на сумму 9,1 млрд рублей основаны на 23 кредитных договорах, заключенных с ООО „Юг Сибири“, ООО „АгроСиб-Раздолье“, ООО „Бийский маслоэкстракционный завод“. В связи с реорганизацией ООО „АгроСиб-Раздолье“ и ООО „Бийский маслоэкстракционный завод“ в форме присоединения, права и обязанности по кредитным договорам перешли к „Югу Сибири“», — говорится в материалах суда.

На заводе «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

В настоящий момент маслоэкстракционные заводы в Барнауле и Бийске находятся в аренде у федеральной компании «Благо».

Почему затянулось дело о банкротстве?

Первый иск о банкротстве компании «Юг Сибири» был подан самим же должником в июле прошлого года. Процедура ликвидации должна была пройти по упрощенной форме. Однако это не понравилось Промсвязьбанку, который выступал главным кредитором предприятия.

В судах представители «Юга Сибири» пытались доказать, что претензии банка безосновательны и предлагали ввести в отношении компании процедуру наблюдения.

На барнаульском заводе «АгроСиб-Раздолье» «АгроСиб-Раздолье»

«Кроме того, заявитель указывает на то, что требования Промсвязьбанка носят корпоративный характер и не подлежат включению в реестр требований кредиторов. <…> Заключение самих кредитных договоров и перечисление денежных средств банком должнику осуществлялось в тот период, когда банк имел корпоративный контроль над должником, что подтверждается тем, что Промсвязьбанк предоставлял денежные средства на льготных условиях при отрицательных чистых активах, неоднократно продлевал сроки возврата основного долга», — говорится в материалах суда.

В итоге Промсвязьбанк обратился в апелляционную инстанцию, которая встала на его сторону.

Что произошло с «Югом Сибири»?

На протяжении нескольких лет компания вела активную инвестиционную деятельность за счет кредитных средств Промсвязьбанка, который входил в круг бизнес-интересов известных российских предпринимателей братьев Ананьевых.

Продукция компании «Юг Сибири». Архив ООО «Юг Сибири».

В декабре 2017 года стало известно о введении процедуры оздоровления банка. В его структуре появилась временная администрация, инициированная Центробанком.

После этого в кулуарах заговорили о финансовых проблемах алтайской компании из-за имеющихся перед Промсвязьбанком кредитных обязательств и невозможности привлечения дополнительных вливаний.