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На Алтае продают гречезавод и сулят большую выгоду
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Экономика

На Алтае продают гречезавод и сулят большую выгоду

Мини-завод по производству гречневой крупы в Шелаболихинском районе выставили на продажу. За небольшое по своим площадям предприятие нынешние хозяйева хотят 16 млн рублей и называют эти вложения выгодными.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Объявление о продаже актива размещено на портале avito. В нем говорится, что завод располагается на территории в 0,6 га. Комплекс помещений (производственная часть, офисная, подсобная), земельный участок находятся в собственности.

Удаленность от Барнаула всего 90 км.

«В настоящее время предприятие — надежный поставщик готовой продукции по Сибирскому федеральному региону. Наработана большая база клиентов, заключены выгодные договора с поставщиками сырья», — говорится в объявлении.

В стоимость бизнеса входит, комплекс, оснащенный оборудованием для переработки гречихи, производительностью от 20 тонн в сутки, полуавтоматический фасовочный аппарат для дозирования готовой продукции и упаковки крупы в мешки, (25кг и 50 кг), склады, весовые, сушилка и др.

Срок окупаемости вложений продавцы оценивают в 5 лет.

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