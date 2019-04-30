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30 апреля 12°C

На Алтае разворачивается очередной громкий скандал вокруг получения субсидий в АПК

На 30 мая намечено очередное заседание алтайского Арбитражного суда по иску минсельхоза края. Ответчиком выступает фермер Гарик Григорян. Руководителя молочной фермы обвиняют в незаконном получении субсидий, часть из которых были выданы еще в 2014 году. Спустя пять лет минсельхоз неожиданно засомневался в достоверности документов и решил взыскать более 1,5 млн рублей. Фермер решил отстаивать свою правоту. И он такой не единственный.

Сельское хозяйство. Коровы.
Сельское хозяйство. Коровы.
Анна Зайкова

В чем обвиняют Григоряна?

Свой животноводческий бизнес Гарик Григорян начал в 2014 году не на пустом месте — выкупил полуразвалившийся племсовхоз «Змеиногорский». В свое время предприятие было на хорошем счету, но тяжелые для сельского хозяйства времена пережить не смогло и скатилось в небытие.

С приходом нового владельца в хозяйство удалось вдохнуть жизнь. Григорян обновил стадо, закупил новую технику, восстановил фермы, начал приобретать жилье для молодых специалистов.

«У нас принцип: если корова дает менее 14 килограмм молока в сутки — уезжает на бойню, — рассказывал фермер в 2016 году корреспондентам „Алтайском нивы“. — Содержать ее бессмысленно: продуктивности нет, материальные затраты есть, человеческие ресурсы опять же тратятся. Таким образом, за три года подняли надои с 2600 килограммов молока в год на одну условную голову до 4900».

Летом прошлого года в хозяйство Григоряна пришло письмо из краевого минсельхоза. В нем говорилось: документы на получение субсидий по товарному молоку были оформлены неправильно, верните деньги. Фермер отказался.

Гарик Григорян, фермер из Третьяковского района
Гарик Григорян, фермер из Третьяковского района
газета «Алтайская нива»

Позже выяснилось: федеральное казначейство в 2018 году проверило «Рубцовский молочный завод» и контрагентов, с которым работало предприятие.

Обнаружилось, что компания-перекупщик «Полет ласточки», привозившая сюда молоко на переработку, не полностью заполняла товарно-транспортные накладные. Из чего минсельхоз сделал вывод, что сырье, за которое фермер Григорян получал субсидии, могло быть не первого сорта.

Гарик Григорян,
руководитель фермерского хозяйства в Третьяковском районе:

Я на субсидии сильно и не претендовал. В 2014 году нам пришла телеграмма из крайсельхозуправления о том, что можно получить деньги на молоко. Наше хозяйство уже тогда было лидером по надоям в районе. Если бы я знал, что все так обернется, никогда не стал бы связываться с государством.

Сейчас у Григоряна 500 дойных коров, общее поголовье превышает 900 голов. На прошлой неделе ему предложили купить еще нетелей. Подумав пару дней, Григорян отказался. «Настроения нет никакого», — объяснил он.

Больше полугода иск в отношении фермера рассматривает Арбитражный суд Алтайского края. Если решение будет не в пользу Григоряна, ему грозит не только возврат 1,5 млн рублей, но возможно и уголовное дело о мошенничестве.

Производство молока.
Производство молока.
Анна Зайкова

Кто еще оказался в такой же ситуации?

В аналогичной ситуации оказалось и хозяйство «Зеленый дол». В 2014 году предприятие через компанию «Полет ласточки» поставляло молоко на «Рубцовский молочный завод». Позже выяснилось, что у перекупщика были неправильно оформлены накладные, из чего был сделан вывод, что молоко не сортовое.

Теперь минсельхоз пытается взыскать с хозяйства больше 500 тысяч рублей.

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Экономика

Юлия Саклакова, представляющая интересы «Зеленого дола» в суде, объясняет: работать без посредника у небольшого хозяйства из Рубцовского района просто не было возможности. Крупнейший на всю зону покупатель молока не взаимодействовал с производителями напрямую, предпочитая крупных поставщиков. Они скупали все молоко в округе, охлаждали, а уже после этого везли на завод.

До 2018 года все это прекрасно работало.

Следующее заседание по делу «Зеленого дола» состоится 20 мая. Как и в случае с Григоряном, руководству хозяйства грозит не только гражданско-правовая ответственность, но и уголовная.

Юлия Саклакова,
юрист:

Если все будет развиваться по негативному для нас сценарию, мы можем повторить участь фермеров, которые в 2015 году были втянуты в громкий скандал. Тогда десятки сельхозпроизводителей на Алтае были обвинены в мошенничестве по делам о кормовых субсидиях.

Каковы аргументы минсельхоза?

В апреле 2019 года, когда дело в отношении Гарика Григоряна уже рассматривал Арбитражный суд, минсельхоз края по запросу защиты прислал ему официальное письмо, в котором объясняло свою позицию.

В ведомстве подчеркивали: претензии к хозяйству есть по трем периодам получения субсидий — за первое полугодие 2014 года, тогда Григорян получил от государства 496,6 тыс рублей, за первый квартал 2015 года (679,4 тыс) и за первый квартал 2016 года (275,3 тыс).

Сельское хозяйство. Коровы.
Сельское хозяйство. Коровы.
Анна Зайкова

Из официального письма минсельхоза Алтайского края:

При проверке товарно-транспортных накладных (ТТН) установлено, что вами в 1 полугодии 2014 года сдано молоко, сортность не проставлена, в l квартале 2015 года и в 1 квартале 2016 года сдано молоко и проставлен первый сорт, а также в ТТН проставлены качественные показатели: массовая доля белка, кислотность, массовая доля жира, температура и плотность. Нет показателей: количество бактерий (КМАФАнМ), термоустойчивость, содержание соматических клеток, группа чистоты.

Товарно-транспортные накладные ИП Григоряна Г.В.
Товарно-транспортные накладные ИП Григоряна Г.В.
altapress.ru

Ведомство настаивало: непроставленные показатели напрямую влияют на показатель сортности, это значит, что достоверно ее установить нельзя. Отсюда и претензии.

Какова позиция защиты?

У адвокатов Григоряна несколько иная позиция по этому спорному делу. Сергей Фатеев, представляющий интересы фермера в суде, объясняет: проводить полный анализ молока по тем параметрам, что указывает минсельхоз, на предприятии не могут.

Для этого каждую партию сырья надо вести в специальную лабораторию. Такую обязанность, как правило, берет на себя покупатель, который заинтересован в качестве молока.

Претензий по молоку у «Полета ласточки» не было. Об этом представитель компании сообщил в суде. Адвокат компании также представил документ, подтверждающий возможности проведения необходимых исследований на их базе.

Работа, сельское хозяйство.
Работа, сельское хозяйство.
Анна Зайкова

Артемий Белогуров,
адвокат компании «Полет ласточки»:

С Гариком Григоряном все расчеты велись за молоко первого сорта. Это подтверждают подписанные акты сверки.

Что же касается самой проверки товарно-транспортных накладных, то здесь тоже есть нестыковки. По словам Сергея Фатеева, в списке необходимых для перечисления субсидий документов, их нет. Это значит, что предоставлять ТТН в минсельхоз предприятия не обязаны.

Как продавец молока и его покупатель оформляют свои отношения, их личное дело. По новому закону о бухгалтерской отчетности, они могут разработать любой вариант отчетных документов, уверяет юрист.

Молоко.
Молоко.
Лидия Соколова

Сергей Фатеев считает спорным и само понятие сортности молока. Дело в том, что ГОСТ 2003 года, на который ссылается министерство, утратил силу в феврале 2015 года. На его место пришел техрегламент, который не обозначенные в накладных показатели относит уже не к сортности, а к безопасности молока. А это уже совершенно другая история, настаивает адвокат.

Из письменного объяснения ответчика ИП Главы КФХ Григоряна Г.В.:

В ТТН не отражен только один показатель, относящийся к критериям сортности молока — «группа чистоты». Вместе с тем данный критерий не является определяющим и не опровергает доводы о поставке сырого молока именно первого сорта. Доказательств обратному истцом не представлено.

Чем продолжится история?

Заседание по делу о молочных субсидиях у Григоряна состоится в конце мая.

Между тем минсельхоз края, который пытается взыскать с него ранее предоставленные субсидии, предлагает получить новые.

5 февраля ведомство разослало письмо (имеется в распоряжении редакции — прим. altapress.ru) с перечнем требований по жирности, белку, кислотности и другим параметрам молока, которые прописаны ГОСТом 2003 года.

Письмо минсельхоза Алтайского края по поводу предоставления субсидий
Письмо минсельхоза Алтайского края по поводу предоставления субсидий
altapress.ru

На следующий день минсельхоз спохватился и сообщил, что данные требования уже отменены. Теперь государство готово субсидировать все сдаваемое молоко на переработку.

Гарик Григорян решил от такой щедрости воздержаться.

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