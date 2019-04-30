На Алтае разворачивается очередной громкий скандал вокруг получения субсидий в АПК

На 30 мая намечено очередное заседание алтайского Арбитражного суда по иску минсельхоза края. Ответчиком выступает фермер Гарик Григорян. Руководителя молочной фермы обвиняют в незаконном получении субсидий, часть из которых были выданы еще в 2014 году. Спустя пять лет минсельхоз неожиданно засомневался в достоверности документов и решил взыскать более 1,5 млн рублей. Фермер решил отстаивать свою правоту. И он такой не единственный.

В чем обвиняют Григоряна?

Свой животноводческий бизнес Гарик Григорян начал в 2014 году не на пустом месте — выкупил полуразвалившийся племсовхоз «Змеиногорский». В свое время предприятие было на хорошем счету, но тяжелые для сельского хозяйства времена пережить не смогло и скатилось в небытие.

С приходом нового владельца в хозяйство удалось вдохнуть жизнь. Григорян обновил стадо, закупил новую технику, восстановил фермы, начал приобретать жилье для молодых специалистов.

«У нас принцип: если корова дает менее 14 килограмм молока в сутки — уезжает на бойню, — рассказывал фермер в 2016 году корреспондентам „Алтайском нивы“. — Содержать ее бессмысленно: продуктивности нет, материальные затраты есть, человеческие ресурсы опять же тратятся. Таким образом, за три года подняли надои с 2600 килограммов молока в год на одну условную голову до 4900».

Летом прошлого года в хозяйство Григоряна пришло письмо из краевого минсельхоза. В нем говорилось: документы на получение субсидий по товарному молоку были оформлены неправильно, верните деньги. Фермер отказался.

Гарик Григорян , фермер из Третьяковского района газета «Алтайская нива»

Позже выяснилось: федеральное казначейство в 2018 году проверило «Рубцовский молочный завод» и контрагентов, с которым работало предприятие.

Обнаружилось, что компания-перекупщик «Полет ласточки», привозившая сюда молоко на переработку, не полностью заполняла товарно-транспортные накладные. Из чего минсельхоз сделал вывод, что сырье, за которое фермер Григорян получал субсидии, могло быть не первого сорта.

Гарик Григорян,

руководитель фермерского хозяйства в Третьяковском районе:

Я на субсидии сильно и не претендовал. В 2014 году нам пришла телеграмма из крайсельхозуправления о том, что можно получить деньги на молоко. Наше хозяйство уже тогда было лидером по надоям в районе. Если бы я знал, что все так обернется, никогда не стал бы связываться с государством.

Сейчас у Григоряна 500 дойных коров, общее поголовье превышает 900 голов. На прошлой неделе ему предложили купить еще нетелей. Подумав пару дней, Григорян отказался. «Настроения нет никакого», — объяснил он.

Больше полугода иск в отношении фермера рассматривает Арбитражный суд Алтайского края. Если решение будет не в пользу Григоряна, ему грозит не только возврат 1,5 млн рублей, но возможно и уголовное дело о мошенничестве.

Производство молока. Анна Зайкова

Кто еще оказался в такой же ситуации?

В аналогичной ситуации оказалось и хозяйство «Зеленый дол». В 2014 году предприятие через компанию «Полет ласточки» поставляло молоко на «Рубцовский молочный завод». Позже выяснилось, что у перекупщика были неправильно оформлены накладные, из чего был сделан вывод, что молоко не сортовое.

Теперь минсельхоз пытается взыскать с хозяйства больше 500 тысяч рублей.

Юлия Саклакова, представляющая интересы «Зеленого дола» в суде, объясняет: работать без посредника у небольшого хозяйства из Рубцовского района просто не было возможности. Крупнейший на всю зону покупатель молока не взаимодействовал с производителями напрямую, предпочитая крупных поставщиков. Они скупали все молоко в округе, охлаждали, а уже после этого везли на завод.

До 2018 года все это прекрасно работало.

Следующее заседание по делу «Зеленого дола» состоится 20 мая. Как и в случае с Григоряном, руководству хозяйства грозит не только гражданско-правовая ответственность, но и уголовная.

Юлия Саклакова,

юрист:

Если все будет развиваться по негативному для нас сценарию, мы можем повторить участь фермеров, которые в 2015 году были втянуты в громкий скандал. Тогда десятки сельхозпроизводителей на Алтае были обвинены в мошенничестве по делам о кормовых субсидиях.

Каковы аргументы минсельхоза?

В апреле 2019 года, когда дело в отношении Гарика Григоряна уже рассматривал Арбитражный суд, минсельхоз края по запросу защиты прислал ему официальное письмо, в котором объясняло свою позицию.

В ведомстве подчеркивали: претензии к хозяйству есть по трем периодам получения субсидий — за первое полугодие 2014 года, тогда Григорян получил от государства 496,6 тыс рублей, за первый квартал 2015 года (679,4 тыс) и за первый квартал 2016 года (275,3 тыс).

Сельское хозяйство. Коровы. Анна Зайкова

Из официального письма минсельхоза Алтайского края:

При проверке товарно-транспортных накладных (ТТН) установлено, что вами в 1 полугодии 2014 года сдано молоко, сортность не проставлена, в l квартале 2015 года и в 1 квартале 2016 года сдано молоко и проставлен первый сорт, а также в ТТН проставлены качественные показатели: массовая доля белка, кислотность, массовая доля жира, температура и плотность. Нет показателей: количество бактерий (КМАФАнМ), термоустойчивость, содержание соматических клеток, группа чистоты.

Товарно-транспортные накладные ИП Григоряна Г.В. altapress.ru

Ведомство настаивало: непроставленные показатели напрямую влияют на показатель сортности, это значит, что достоверно ее установить нельзя. Отсюда и претензии.

Какова позиция защиты?

У адвокатов Григоряна несколько иная позиция по этому спорному делу. Сергей Фатеев, представляющий интересы фермера в суде, объясняет: проводить полный анализ молока по тем параметрам, что указывает минсельхоз, на предприятии не могут.

Для этого каждую партию сырья надо вести в специальную лабораторию. Такую обязанность, как правило, берет на себя покупатель, который заинтересован в качестве молока.

Претензий по молоку у «Полета ласточки» не было. Об этом представитель компании сообщил в суде. Адвокат компании также представил документ, подтверждающий возможности проведения необходимых исследований на их базе.

Работа , сельское хозяйство. Анна Зайкова

Артемий Белогуров,

адвокат компании «Полет ласточки»:

С Гариком Григоряном все расчеты велись за молоко первого сорта. Это подтверждают подписанные акты сверки.

Что же касается самой проверки товарно-транспортных накладных, то здесь тоже есть нестыковки. По словам Сергея Фатеева, в списке необходимых для перечисления субсидий документов, их нет. Это значит, что предоставлять ТТН в минсельхоз предприятия не обязаны.

Как продавец молока и его покупатель оформляют свои отношения, их личное дело. По новому закону о бухгалтерской отчетности, они могут разработать любой вариант отчетных документов, уверяет юрист.

Молоко. Лидия Соколова

Сергей Фатеев считает спорным и само понятие сортности молока. Дело в том, что ГОСТ 2003 года, на который ссылается министерство, утратил силу в феврале 2015 года. На его место пришел техрегламент, который не обозначенные в накладных показатели относит уже не к сортности, а к безопасности молока. А это уже совершенно другая история, настаивает адвокат.

Из письменного объяснения ответчика ИП Главы КФХ Григоряна Г.В.:

В ТТН не отражен только один показатель, относящийся к критериям сортности молока — «группа чистоты». Вместе с тем данный критерий не является определяющим и не опровергает доводы о поставке сырого молока именно первого сорта. Доказательств обратному истцом не представлено.

Чем продолжится история?

Заседание по делу о молочных субсидиях у Григоряна состоится в конце мая.

Между тем минсельхоз края, который пытается взыскать с него ранее предоставленные субсидии, предлагает получить новые.

5 февраля ведомство разослало письмо (имеется в распоряжении редакции — прим. altapress.ru) с перечнем требований по жирности, белку, кислотности и другим параметрам молока, которые прописаны ГОСТом 2003 года.

Письмо минсельхоза Алтайского края по поводу предоставления субсидий altapress.ru

На следующий день минсельхоз спохватился и сообщил, что данные требования уже отменены. Теперь государство готово субсидировать все сдаваемое молоко на переработку.

Гарик Григорян решил от такой щедрости воздержаться.