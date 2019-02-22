На Алтае «Роснефть» оштрафовали за взятку налоговому инспектору

В Республике Алтай главный бухгалтер компании «ТТК Роснефть» перечислил на банковский счет налогового инспектора 30 тыс. рублей в качестве взятки. За это топливную компанию оштрафовали на миллион рублей, сообщает 22 февраля сайт республиканской прокуратуры.

Как следует из пресс-релиза, взятку бухгалтер перевел еще в июле 2014 года. Он действовал в интересах компании: ей нужно было, чтобы инспектор не составлял на фирму административный протокол по статье КоАП «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники».

Отметим, компания «ТТК Роснефть» не имеет отношения к федеральной «Роснефти». Более того: горно-алтайская фирма маскировала свои заправки под известный бренд, и за это «настоящая» «Роснефть» взыскала с нее в 2016 году 5 млн рублей, пишет «Деловой Петербург».