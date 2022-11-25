На Алтае Россельхозбанк удвоил финансирование сезонных работ МСП

С начала 2022 года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал на сезонные работы более 10 млрд рублей. Для сравнения за аналогичный период прошлого год эта цифра едва превысила 4,8 млрд рублей. На долю малого и среднего предпринимательства пришлось порядка 6 млрд рублей, что на 118% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем льготного кредитования составил 90%. Всего же предприятиям агросектора Алтайского края и Республики Алтай Россельхозбанк предоставил в этом году кредиты на сумму более 12,5 млрд рублей, что на 40% превысило показатели за аналогичный период прошлого года.

Это стало возможным благодаря улучшению действующих условий кредитования и введению новых продуктов банка в 2022 году. В первую очередь, банк сократил сроки рассмотрения кредитных заявок для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств до 1−3 дней благодаря использованию кредитного конвейера, упростил порядок рассмотрения кредитных заявок на суммы до 10 млн рублей, внедрил методику формирования одобренных решений. Кроме того, в банке с этого года доступна бизнес-карта для действующих заемщиков и клиентов на расчетно-кассовом обслуживании. Она предоставляет лимит в размере до 1 млн рублей на срок до 12 месяцев, при этом период льготного кредитования составляет до 55 календарных дней. Выпуск и обслуживание бизнес-карты бесплатны на весь срок. Таким образом, взять кредит фермеру стало проще.

Глава крестьянского хозяйства из Косихинского района Алтайского края Анатолий Иванов получает кредиты по льготной ставке в Россельхозбанке уже 16-й год подряд.

— Всю жизнь работаю на земле, и мне нравится каждый год видеть плоды своего труда, строить планы и готовиться к новому урожаю. Рад, что и моя семья, и мои односельчане тоже находят в работе на земле глубокий смысл и делают свою работу хорошо. Мы все вместе выращиваем рожь гречиху, злаковые и еще около десятка зерновых, крупяных и масленичных культур. Россельхозбанк — это единственный банк, с которым я сотрудничаю сейчас, и нашим партнерским отношениям уже много лет. Вся современная сельскохозяйственная техника в хозяйстве была приобретена благодаря участию Россельхозбанка. Мы реализовали вместе и крупные инвестиционные проекты: построили элеваторный комплекс силосного типа, новые склады, сушилку, мастерскую, гараж и здание офиса. Берем и короткие кредиты на проведение сезонных работ. Льготные кредиты от Россельхозбанка я считаю лучшим инструментом для развития, — рассказал Анатолий Иванов.

— На финансирование сезонных работ идет две трети от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам банка. Мы полностью обеспечиваем запрашиваемый и необходимый объем средств, работаем над доступностью заемных ресурсов для аграриев. В этом году мы оптимизировали многие кредитные процессы и сократили сроки рассмотрения кредитных проектов для удобства наших клиентов, понимая, насколько важна своевременная финансовая поддержка в период активной фазы посевной или уборочной компании, — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям микро, малого и среднего бизнеса России свыше 100 млрд рублей кредитных средств на цели проведения сезонных работ, на 32% превысив результат за аналогичный период прошлого года, при этом более 80% из них было предоставлено на льготных условиях. Заёмные средства используются на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей, кормов, ветеринарных препаратов, средств санитарии, средств защиты растений и т.п.

АО «Россельхозбанк»