На Алтае Россельхозбанк удвоил финансирование сезонных работ МСП

Это стало возможным благодаря улучшению действующих условий кредитования и введению новых продуктов банка в 2022 году. В первую очередь, банк сократил сроки рассмотрения кредитных заявок для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств до 1−3 дней благодаря использованию кредитного конвейера, упростил порядок рассмотрения кредитных заявок на суммы до 10 млн рублей, внедрил методику формирования одобренных решений. Кроме того, в банке с этого года доступна бизнес-карта для действующих заемщиков и клиентов на расчетно-кассовом обслуживании. Она предоставляет лимит в размере до 1 млн рублей на срок до 12 месяцев, при этом период льготного кредитования составляет до 55 календарных дней. Выпуск и обслуживание бизнес-карты бесплатны на весь срок. Таким образом, взять кредит фермеру стало проще.
Глава крестьянского хозяйства из Косихинского района Алтайского края Анатолий Иванов получает кредиты по льготной ставке в Россельхозбанке уже 16-й год подряд.
— Всю жизнь работаю на земле, и мне нравится каждый год видеть плоды своего труда, строить планы и готовиться к новому урожаю. Рад, что и моя семья, и мои односельчане тоже находят в работе на земле глубокий смысл и делают свою работу хорошо. Мы все вместе выращиваем рожь гречиху, злаковые и еще около десятка зерновых, крупяных и масленичных культур. Россельхозбанк — это единственный банк, с которым я сотрудничаю сейчас, и нашим партнерским отношениям уже много лет. Вся современная сельскохозяйственная техника в хозяйстве была приобретена благодаря участию Россельхозбанка. Мы реализовали вместе и крупные инвестиционные проекты: построили элеваторный комплекс силосного типа, новые склады, сушилку, мастерскую, гараж и здание офиса. Берем и короткие кредиты на проведение сезонных работ. Льготные кредиты от Россельхозбанка я считаю лучшим инструментом для развития, — рассказал Анатолий Иванов.
— На финансирование сезонных работ идет две трети от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам банка. Мы полностью обеспечиваем запрашиваемый и необходимый объем средств, работаем над доступностью заемных ресурсов для аграриев. В этом году мы оптимизировали многие кредитные процессы и сократили сроки рассмотрения кредитных проектов для удобства наших клиентов, понимая, насколько важна своевременная финансовая поддержка в период активной фазы посевной или уборочной компании, — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.
С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям микро, малого и среднего бизнеса России свыше 100 млрд рублей кредитных средств на цели проведения сезонных работ, на 32% превысив результат за аналогичный период прошлого года, при этом более 80% из них было предоставлено на льготных условиях. Заёмные средства используются на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей, кормов, ветеринарных препаратов, средств санитарии, средств защиты растений и т.п.
АО «Россельхозбанк»