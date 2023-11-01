На Алтае стало меньше сливочного масла, которое оказалось не особо нужно

Молочные предприятия Алтайского края стали меньше выпускать сливочного масла. Хотя прежде регион был лидером по производству этого продукта. Александр Большаков, начальник Алтайпищепрома, в ходе пресс-конференции 31 октября объяснил, почему так произошло.

По данным Алтайкрайстата, производство сливочного масла и масляных паст в январе-сентябре составило 13,8 тыс. тонн, что на 20,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

Александр Большаков объяснил: выпуск масла производится преимущественно под потребность покупателя. Работать на склад молочные заводы не хотят - срок годности сливочного масла обычно составляет до полугода.

"По маслу требуется низкотемпературное хранение. Выпускать его на месяцы вперед нет смысла, поэтому предприятия действуют по требованиям рынка", - сообщил начальник Алтайпищепрома.

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков Анна Зайкова

Сложности с реализацией сливочного масла у алтайских производителей начались еще весной. Тогда главным фактором стала высокая конкуренция со стороны дешевой белорусской продукции.

Белоруссия, ограниченная санкциями, большую часть своей "молочки" резко перенаправила на российский рынок. Остатки товара на складах заводов Алтайского края тогда доходили в денежном выражении до 8 млрд рублей.

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим:

Последние полтора месяца мы отмечаем постепенное снижение этих остатков, но они все равно остаются выше, чем в прошлом году.

Продукты, сливочное масло. Открытые источники в Интернете (СС0)

По другим молочным продуктам ситуация выглядит лучше. Производство сыров в регионе за девять месяцев увеличилось на 16%, мороженого - на 15,6%, сухого молока - на 21%.