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Экономика

На Алтае вычислили молочный завод-фантом, торговавший сомнительным сыром

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявило в Рубцовске фантомное предприятие, через которое злоумышленники легализовали свыше 50 тонн молочной продукции неизвестного происхождения.

Сыры.
Сыры.
Дмитрий Лямзин

Сырую схему помогла раскрыть система «Меркурий». При анализе данных было установлено, что компания «Асмакс» из Воронежской области, с марта по май 2020 года оправило на площадку «Холод-сервис» масло и сыр общим весом 53,5 тонн с последующей реализацией в Омскую область.

Подозрение вызвал тот факт, что продукция на предприятие поступали из Республики Татарстан, Свердловской области и других регионов России в сопровождении ветеринарного свидетельства на бумажном носителе.

Это не позволяет обеспечить прослеживаемость продукции и достоверно определить производителя, а также установить качество и безопасность молочной продукции. К тому же номера бумажных документов не соответствуют требованиям.

Сыры.
Сыры.
Дмитрий Лямзин

Выезд инспектора место показал, что помещения для хранения продукции по указанному адресу в Рубуовске нет. Там работает одноименное предприятие по ремонту холодильников.

«Холод-сервис» признан предприятием-фантомом. Теперь у него нет возможность оформления документов на новые партии небезопасной продукции.

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