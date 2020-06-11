На Алтае вычислили молочный завод-фантом, торговавший сомнительным сыром

Сырую схему помогла раскрыть система «Меркурий». При анализе данных было установлено, что компания «Асмакс» из Воронежской области, с марта по май 2020 года оправило на площадку «Холод-сервис» масло и сыр общим весом 53,5 тонн с последующей реализацией в Омскую область.
Подозрение вызвал тот факт, что продукция на предприятие поступали из Республики Татарстан, Свердловской области и других регионов России в сопровождении ветеринарного свидетельства на бумажном носителе.
Это не позволяет обеспечить прослеживаемость продукции и достоверно определить производителя, а также установить качество и безопасность молочной продукции. К тому же номера бумажных документов не соответствуют требованиям.
Выезд инспектора место показал, что помещения для хранения продукции по указанному адресу в Рубуовске нет. Там работает одноименное предприятие по ремонту холодильников.
«Холод-сервис» признан предприятием-фантомом. Теперь у него нет возможность оформления документов на новые партии небезопасной продукции.