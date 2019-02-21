На Алтае выставят на продажу элеватор за многомиллионные долги перед банками

Решение о банкротстве «Алтайзернокомплекса» суд принял в начале февраля. Конкурсное производство продлится до 4 июля.
Из материалов суда известно, что у компании два основных банка-кредитора: долг перед «Промсвязьбанком» составляет 23,1 млн рублей, перед банком «Возрождение» — 390,3 млн рублей. Общая задолженность превышает 500 млн рублей.
При этом балансовая стоимость имущества составляет 298 млн рублей.
В суде представитель «Промсвязьбанка» попытался оспорить назначение выдвинутого конкурсного управляющего, сославшись на его неопытность в работе с подобными активами. Однако суд не принял эти доводы.
Что сейчас происходит на элеваторе?
По информации altapress.ru, в 2018 году «Алтайзернокомплекс» приостановил мельничное производство. Судя по документам суда, на протяжении двух предыдущих лет оно было убыточным.
Осенью 2018 года компания занималась закупкой и хранением только масличного сырья, которое затем отгружалось на переработку бийского и барнаульского маслоэкстракционных заводов. Элеватор и складские помещение в тот момент находились в пользовании федеральной компании «Благо».
В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим отмечали, что на общем объеме выработки муки закрытие мельницы в Ребрихе серьезно не отразилось.