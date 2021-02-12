На Алтае выставят на продажу элеватор за многомиллионные долги перед банком

До 25 июня 2020 года продлена процедура конкурсного производства в отношении компании «Алтайзернокомплекс», которая управляла крупным элеватором в Ребрихе. Продать объект могут гораздо раньше.

В конце прошлого года конкурсный управляющий огласил результаты инвентаризации. Выяснилось, что задолженность предприятия перед кредиторами составляет 415,2 млн рублей.

При этом у мелькомбината имеется имущество на сумму 608,5 млн рублей и «дебиторка» на 500 млн рублей. Однако вернуть в конкурсную массу удалось лишь «слезы» — 52 тыс. рублей.

По данным altapress.ru, выставить на торги «Ребрихинский мелькомбинат» могут уже в марте. Это позволит новому собственнику, в случае если он появится, в нормальном режиме подготовиться к переработке зерна нового урожая.

На «Ребрихинском мелькомбинате» Сергей Бутин

Источники, близкие к происходящему, сообщают, что потенциальные покупатели уже проводили аудит предприятия.

Чем известен мелькомбинат

«Ребрихинский мелькомбинат» перешел под управление «Юга Сибири» в мае 2017 года. Агрохолдинг выкупил его на торгах по делу о банкротстве компании «Пава» за 69,7 млн рублей. После этого и была зарегистрирована компания «Алтайзернокомплекс».

В модернизацию объекта «Юг Сибири» вложил более 100 млн рублей. Производственные возможности предприятия позволяли перерабатывать 500 тонн зерна в сутки (две секции по 250 тонн).

Ребрихинский мелькомбинат Компания «Юг Сибири»

Однако, по информации altapress.ru, на полную мощность мелькомбинат так и не вышел. В 2018 году продукцию здесь вырабатывали только под заказ и небольшими партиями, а в 2019-м переработку и вовсе прекратили.

Новый арендатор объектов «Юга Сибири» — федеральная компания «Благо» — мельницу закрыла, а элеватор использовала только под хранение масличного сырья для своих заводов.